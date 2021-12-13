TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Demirtaş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanına giden bir kişi, "Neden HDP ile berabersiniz, Demirtaş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi mi?" diye sordu. Baş ise "Öyle bir şey demedi. Benim böyle bir röportajdan haberim yok" yanıtını verdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın imza gününe giden bir kişi 'Siz Neden HDP'yi destekliyorsunuz?' sözleriyle tepkisini dile getirdi.O anları cep telefonu ile kaydeden kişi, 'Selahattin Demirtaş, 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi mi?' diye sordu.Baş ise 'Öyle bir şey demedi. Benim böyle bir röportajdan haberim yok' yanıtını verdi.Bunun üzerine vatandaş 'Nasıl haberiniz yok? Benim gibi birinin var. Siz siyasetin içindesiniz haberiniz yok mu?' ifadelerini kullandı.