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Terör örgütü sloganları atılmıştı! Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü sloganları atılmıştı! Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma
Ekleme: 13.12.2021 - 11:51 Güncelleme: 13.12.2021 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü sloganları atılmıştı! Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma
İstanbul'da dün HDP tarafından düzenlenen 4'üncü olağan kongrede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılmıştı. Kongre salonundaki HDP'liler, PKK marşı okuyup ant içmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, kongrede atılan sloganlar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler

BAŞSAVCILIK DUYURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, '12.12.2021 tarihinde yapılan HDP İstanbul il kongresinde tespit edilen eylemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Soruşturma başlatılmıştır' ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU

HDP İstanbul İl Örügütü 4. Olağan Kongresi'ni Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Kongreye HDP Eş Geneş Başkanı Mithat Sancar, HDP'li vekiller ve parti üyeleri katılırken, kongrede skandal bir olay yaşandı.

Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılırken, PKK marşı okuyup ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkinin odağında oldu.

EMNİYETTEN SUÇ DUYURUSU

EGM Terörlü Mücadele Daire Başkanlığı HDP kongresindeki skandal olay nedeniyle harekete geçti ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'12.12.2021 günü saat 11:00'de İstanbul ili Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapılmıştır.

Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08:00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre katılımlarının akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır.

Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesi tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmuştur.

HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesi nedeniyle, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.'
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