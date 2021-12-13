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Stokçuluğa karşı mücadele! Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

AK Parti, 8 maddelik Yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Stok cezasını 2 milyon TL'ye çıkaran düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin." ifadelerini kullanmıştı.

Stokçuluğa karşı mücadele! Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
Ekleme: 13.12.2021 - 18:06 Güncelleme: 13.12.2021 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Stokçuluğa karşı mücadele! Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
AK Parti, 8 maddelik Yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Stok cezasını 2 milyon TL'ye çıkaran düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a yapacağı resmi ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenlemiş ve stokçuluğa fırsat vermeyeceklerini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan, fahiş fiyat konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin soru üzerine, en çok rahatsızlık duyduğu konunun stokçuluk olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük.


Stokçuluğa karşı mücadele! Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
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