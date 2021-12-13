  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sözcü gazetesinden 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' yalanı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef alan son yalan haber Sözcü gazetesinden geldi. Gazete, camilerin girişinde yer alan tabelalardan T.C. ibaresinin kaldırılacağını öne sürdü. Tabelalarda yapılacak değişikliğin sadece logo ve rengi kapsadığı bizzat Diyanet tarafından Sözcü’ye bildirilmesine rağmen, yalanlanan haberde bir düzeltme yapılmadı.

Sözcü gazetesinden 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' yalanı
Ekleme: 13.12.2021 - 10:40 Güncelleme: 13.12.2021 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Sözcü gazetesinden 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' yalanı
Muhalif medya organlarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan haberlere bir yenisi eklendi. Sözcü gazetesi, "Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor" başlığı ve "Camilerin halen beyaz zemine lacivert renkli olan tabelaları, kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni tabelalarda T.C. yazısı olmayacak. Değişikliğin maliyetini de cami cemaati karşılayacak" spotuyla bir haber yayımladı.


DİYANET İŞLERİ'NDEN YALANLAMA

Ancak, Diyanet'in ilgili çalışması logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanmasına yönelik. Sözcü'nün iddia ettiği gibi T.C. ibaresine yönelik bir düzenleme değil. Diyanet tarafından yapılan açıklamada da yapılan düzenleme şöyle ifade ediliyor:

MAHALLİ GÖREVLİLERİN KARARI

Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

"TAMAMINDA T.C. İFADESİ VAR"

Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir.




SÖZCÜ'YE BİZZAT AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da haberi yapan Sözcü muhabirine değişikliğe ilişkin dokümanları gönderdiğini ve değişenin sadece logo ile renk olduğunu belirttiğini söyledi. Gazetenin haberde eski tanıtım yönergesinden bir kelimeye bile yer vermediğini ifade etti.

"AMAÇ ALGI YÖNETİMİ"

Tepkisini "Sözcü Gazetesi Muhabirine cuma günü bu dokümanı gönderdim ve değişenin sadece logo ve renk olduğunu belirttim. Ama haberde eski tanıtım yönergesinden bir kelime yok. Amaç algı yönetimi" sözleriyle dile getirdi.


Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyona karşı dijital platformlar önlem almalı
Sarıyer sahilinde vatandaşları isyan ettiren görüntü!
Terör örgütü sloganları atılmıştı! Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Demirtaş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi
İşte İBB çalışanının terör sicili! Kandil’e gidip örgüt yöneticilerinden talimat almış
İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!
Sözcü gazetesinden 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' yalanı
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! 9 PKK'lı etkisiz
Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Babasının öldüresiye dövdüğü bebek ilk kez görüntülendi
AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: Emekli gelirinde düzeltme...
Pendik'te baba vahşeti! 7 yaşındaki kızının boğazını kesti
Öcalan sloganları atıp terör örgütü PKK marşı okudular! Skandalla ilgili suç duyurusu!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak
İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi