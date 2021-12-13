Sarıyer sahilinde vatandaşları isyan ettiren görüntü. Geçtiğimiz Cumartesi hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahile akın etti Ancak temiz hava almak isterken karşılaştıkları manzara herkesi isyan ettirdi.Balık tutmak için sahili tercih eden vatandaşların denize oltayı attıklarında çektikleri balık değil çöptü.CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde herhangi bir şekilde temizlik yapılmadığını söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.Sarıyer sahiline balık tutmak için gelen ancak denizde temizlik yapmaya karar veren Bahri Yüksel, “Denizden çıkardığımız çöpleri toparlıyoruz. Haddinden fazla çöp var. Belediye; 'temizliyoruz, temizlik kanalları var' diyor ama hiçbir şey yok görünmüyor. Temizlikle alakası yok ve şu an deniz leş gibi” diyerek CHP'li belediyeye tepki gösterdi.Durumdan şikayetçi olan Adem Çiftçi ise, “Balık tutmaya çalışıyoruz ama çöpten başka bir şey tutamıyoruz. Bak direk çöp, denizden çöp çıktı. Balık mı tutuyoruz çöp mü belli değil şu an. Denizlerin bu kadar pis olmaması lazım ama belediye galiba çalışmıyor. Bakın çöp balığı sahnelerde” şeklinde konuştu.Çoğu vatandaş sahildeki çöpleri kendi toplamaya çalıştı.İşte Sarıyer sahilinde vatandaşları isyan ettiren o korkunç görüntüler...