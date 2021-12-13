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Pendik'te baba vahşeti! 7 yaşındaki kızının boğazını kesti

İstanbul Pendik'te Habip Öztürk isimli bir şahıs 7 yaşındaki öz kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kan donduran olaydan hemen önce de paylaşım yaptığı ortaya çıkan katil babanın işlediği cinayet ve intihar girişimine ilişkin çarpıcı son dakika detayları ortaya çıktı

Pendik'te baba vahşeti! 7 yaşındaki kızının boğazını kesti
Ekleme: 13.12.2021 - 09:15 Güncelleme: 13.12.2021 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te baba vahşeti! 7 yaşındaki kızının boğazını kesti
İstanbul'un Pendik ilçesinde Habip Öztürk isimli vatandaş 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te gerçekleşen ve çığlıkların geceyi inlettiği kan donduran olayla ilgili şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı.

SAAT 21.00'DA KIZIYLA EVDEYKEN...

Olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydan geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi.

SON DAKİKA | HABİP ÖZTÜRK ÖNCE KIZINI ÖLDÜRDÜ, SONRA KENDİ BOĞAZINI KESTİ!

Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KIZINI "SÜPRİZ YAPACAĞIM" DİYEREK ALMIŞ

Habip Öztürk'ün cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden 'Sürpriz yapacağım' diyerek aldığı ve o sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla olayın hemen öncesinde kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

"YETİŞİN YARDIM EDİN" DİYE BAĞIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olaya tanık olduğunu iddia eden Tahsin Gürsoy ise, "Biz eşimle pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi evden çıkarak 'Yetişin yardım edin' diye bağırıyordu. Sesi duyduk ama biz fazla yanaşmadık" dedi.
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