Omicron'a karşı en etkili aşı belli oldu

Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken herkesin aklında 'Omicrona karşı en etkili aşı hangisi?, Omicronun en belirgin özellikleri hangisi?, Omicrona karşı hangi aşı ne kadar koruyor?' soruları yer alıyor. Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için çalışıyor.Milyonlarca insan en etkili aşıın belirlenmesini beklerken bu sorulara cevap İngltere'den geldi.İngiltere'de yapılan bir araştırma, iki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşırken 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır.İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor.Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.OMICRON'UN EN BELİRGİN SEMPTOMUÖte yandan ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi.