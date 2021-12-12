Öcalan sloganları atıp terör örgütü PKK marşı okudular! Skandalla ilgili suç duyurusu!

HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.Küçükçekmece Belediyesine ait Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP vekilleri ve parti üyeleri katıldı.Kongrede, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.HDP'liler, kongrede bir de PKK marşı okuyup ant içti.Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP'nin İstanbul'da yaptığı kongrede, terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu