Öcalan sloganları atıp terör örgütü PKK marşı okudular! Skandalla ilgili suç duyurusu!
HDP'nin İstanbul'da düzenlediği 4. olağan kongrede skandal görüntüler oluştu. Küçükçekmece Belediyesine ait Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde toplanan partililer PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp PKK marşı okuyarak ant içti.Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP'nin İstanbul'da yaptığı kongrede, terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu
HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.
Küçükçekmece Belediyesine ait Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP vekilleri ve parti üyeleri katıldı.
TERÖRİST BAŞI İÇİN SLOGAN ATIP PKK MARŞI OKUDULAR
Kongrede, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
HDP'liler, kongrede bir de PKK marşı okuyup ant içti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP'nin İstanbul'da yaptığı kongrede, terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu