Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı! 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda, öğretmenlerin talepleriyle mesleki gelişim faaliyeti düzenlenebileceğini, bu talebin bütçesinin doğrudan okullara aktarılacağını bildirdi. Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek yeni uygulamaların detaylarını anlattı..Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için talep ettikleri eğitimi almalarını önemsediklerini belirten Özer, ara tatildeki seminer döneminde mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterildiğini, 679 bin 386 öğretmenin en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldığını, bazı öğretmenlerin ise kendi isteğiyle birden fazla eğitim programını tamamladığını hatırlattı.Bu durumun, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına ilgisini ortaya koyduğunu dile getiren Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ile liderlik özelliklerini geliştirmelerini desteklemeyi istediklerini, bu doğrultuda talepleri dikkate alarak çok kapsamlı eğitim programları uygulayacaklarını söyledi.MESLEKİ GELİŞİMDE DENEYİMİ 5 YILIN ALTINDA OLAN ÖĞRETMENE ÖNCELİK VERİLECEK"Bir eğitim sisteminin öğretmenleri kadar güçlü olduğunu" vurgulayan Bakan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:"Öğretmenlere verilecek mesleki gelişim eğitimlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyoruz ve mesleki gelişim programlarını planlarken de öğretmene yatırımın eğitim sisteminin kalitesine yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle okul öncesinden sınıf ve branş öğretmenlerine kadar tüm öğretmenlerimize mesleki ve kişisel gelişimleri için her türlü desteği vereceğiz.""Bu kapsamda, özellikle mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlerimize ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlerimize öncelik vereceğiz. Gerekli tüm planlamalarımızı tamamladık."Öğretmenlerden mesleki gelişim programlarının içeriklerinin artırılması yönünde talepler geldiğini kaydeden Özer, bunları karşılamak için yüz yüze ve uzaktan eğitim platformlarının tüm imkanlarını kullanmak istediklerine işaret etti.Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı'nın (ÖBA) kurulduğunu ve bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022'deki yarıyıl tatilinde kullanılacağını hatırlatan Özer şöyle devam etti:"Yarıyıl tatilinde öğretmenlerimiz, hem tatillerini yapacak hem de istedikleri takdirde bu platforma girerek uzaktan eğitimle mesleki gelişimleri ve kişisel gelişimleri için sertifika alabilecek. Öğretmenlerin istedikleri yerden istedikleri saatte girebildikleri bu platformda, 21 Ocak'tan itibaren fikri mülkiyet hakları, korunmaya muhtaç çocukların eğitimi (rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerine yönelik), dijital becerilerin geliştirilmesi (öğretmenlerin uzaktan öğretim becerilerinin geliştirilmesi), etkinlik temelli ders tasarımı, kütüphane organizasyonu ve kullanımı, iklim değişikliği, ilk yardım eğitimi, İngilizce öğretim becerilerinin geliştirilmesi eğitimleri de yer alacak. "