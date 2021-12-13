Merkez Bankası döviz kurları için 4. kez harekete geçti!

Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları için bir kez daha harekete geçerek piyasaya satım yönünde müdahalede bulundu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI İÇİN 4. KEZ MÜDAHALEYE BAŞLADIÖnceki hafta iki, geçen hafta bir kez satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), bugün bir kez daha aynı yönde müdahalede bulundu.Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB, bu müdahaleye 14,50 TL'nin üzerinden başladığı görüldü. Satım yönündeki bu doğrudan müdahale ile kur 14,30 seviyesine kadar geri çekildi.