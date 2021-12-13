Kağıt bardakta çay içenler dikkat! Sadece 3 bardakta 75 bin...

Koronavirüs salgını ile birçok yerde kağıt bardak ile çay satışı başladı. Dünya çapındaki uzmanlar da kağıt bardakların zararlarını araştırdı. Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan incelemede kağıt bardağın içine kaynar du döküldü ve ortaya çıkan sonuçlar şoke etti.

Çay/kahve tüketiminin kağıt bardakla tüketilmeye başlaması uzmanları tedirgin etti. Hindistan Teknoloji Enstitüsü, tarafından yürütülen çalışmada ilginç tespitler yapıldı.Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, 'Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır.' dedi.Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.Çevrim içi yayımlanan çalışmanın ayrıntıları, 'Journal of Hazardous Materials' dergisinde yayınlandı.