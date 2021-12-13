  • USD: 14,25 - 14,27
  • EURO: 16,07 - 16,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kağıt bardakta çay içenler dikkat! Sadece 3 bardakta 75 bin...

Koronavirüs salgını ile birçok yerde kağıt bardak ile çay satışı başladı. Dünya çapındaki uzmanlar da kağıt bardakların zararlarını araştırdı. Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan incelemede kağıt bardağın içine kaynar du döküldü ve ortaya çıkan sonuçlar şoke etti.

Ekleme: 13.12.2021 - 22:19 Güncelleme: 13.12.2021 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
Kağıt bardakta çay içenler dikkat! Sadece 3 bardakta 75 bin...
Çay/kahve tüketiminin kağıt bardakla tüketilmeye başlaması uzmanları tedirgin etti. Hindistan Teknoloji Enstitüsü, tarafından yürütülen çalışmada ilginç tespitler yapıldı.

Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, 'Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır.' dedi.

Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Çevrim içi yayımlanan çalışmanın ayrıntıları, 'Journal of Hazardous Materials' dergisinde yayınlandı.

Gaziantep, Fenerbahçe'yi 3 golle mağlup etti
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Ermenistan'la normalleşme için Özel Temsilciler atanacak
Elazığ'da deprem meydana geldi
Sivasspor, Galatasaray'ı mağlup etti!
İBB'nin terörist çalışan skandalı AK Parti'nin büyük tepkisini çekti: Soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz
Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 13 Aralık Pazartesi koronavirüs tablosu
Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama
Borsa İstanbul'dan tarihi bir rekor daha! 2.100 puanla kapanış yaptı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı! 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor
İstanbul Havalimanı Şube Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca silahla vuruldu
İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüşüyor
Stokçuluğa karşı mücadele! Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'HDP'nin suçlanması kabul edilemez' dedi
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Kılıçdaroğlu’nu yalanladı: “Aile bizden iş talep etmedi”
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'dan şoke eden sözler! 'Bıçakla bacaklarını ayırdım...'
İBB polisin şehit olduğu olaylara karışan DHKP-C'liyi işe almıştı! Şehit babası isyan etti: Vicdansızlar...
İlave TV, Kendine muhabir, Sade vatandaş isimleriyle sokakta provakatörlük yapan 3 şüpheli ev hapsine çarptırıldı
CHP'nin örgütçüsü Özgen Nama Halk Ekmek üzerinden vatandaşı kışkırtma peşinde! İşte kirli oyunun perde arkası
Vatandaşın İETT çilesi bitmiyor! Arızalanan İETT'nin tamircisi: Rezillik
Hocavend'de Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

Tofaş Doğan 'Türkiye’de nadir' dedi! İstediği fiyat şaşkına çevirdi

Tofaş Doğan 'Türkiye’de nadir' dedi! İstediği fiyat şaşkına çevirdi

Kağıt bardakta çay içenler dikkat! Sadece 3 bardakta 75 bin...

Kağıt bardakta çay içenler dikkat! Sadece 3 bardakta 75 bin...

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Japon bilim insanları geliştirdi: Yaşlanmak tarihe karışacak

Japon bilim insanları geliştirdi: Yaşlanmak tarihe karışacak