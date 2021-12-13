İşte İBB çalışanının terör sicili! Kandil’e gidip örgüt yöneticilerinden talimat almış

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, "İşte İBB'nin dağ kadrosu" haberinin ardından belediye sözcüsü Murat Ongun, paylaşım yaparak PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın yarın işe döneceğini açıkladı.İBB Sözcüsü Ongun'un yarın işe başlatacağı Sevtap Ayman'ın 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Ayman' ın örgütsel mahiyette talimatlar aldığı tespit edilirken, yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarından da Irak'a yaptığı giriş çıkışlar teyit edildiği öğrenildi. Tutuksuz yargılaması devam eden kadın örgüt üyesi hakkında adli kontrol şartı uygulandığı öğrenildi.Bakan Soylu'nun terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından o isimlere ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinin PKK dağ kadrosunun şubesi gibi kullanıldığı tespit edildi. Burada çalışan Ömer K.'nin dağ kadrosuna 2013'de katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Aynı şirkette çalışan Mustafa K., İSPER'de çalışan Serbun Yurtsever gibi 7 isminde PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Haberin ardından İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya üzerinden, "'İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.26 KASIM'DA GÖZALTINA ALINIP, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALMIŞİBB'ye PKK kadrosundan alınan yeni isimlere ulaşılmış ve bu isimleri kamuoyuna, "İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha" başlıklı haberiyle duyurulmuştu. Haber sonrasında sözcü Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaparak, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın yarın işe döneceğini açıkladı. Ongun, belediyenin iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalışan ve 26 Kasım'da PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sevtap Ayman'ın gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir yalanlama yapamadı.İŞTE ONGUN'UN İŞE BAŞLATACAĞI O ÖRGÜT ÜYESİ HAKKINDAKİ İDDİALARMurat Ongun'un yarın belediyedeki görevine devam edeceğini açıkladığı PKK/KCK üyesi Sevtap Ayman hakkındaki iddialara ulaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve yargılaması tutuksuz olarak devam edecek olan Ayman'ın özel bir kolejde öğretmen olarak görev yaparken terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere terör örgütü propagandası yaptığı şeklinde gelen ihbar üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı yapılan araştırmalardaPKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.KANDİL'E GİDİP ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞ2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu belirlenen Ayman'ın örgütsel mahiyette talimatlar aldığı yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarından Irak'a yaptığı giriş ve çıkışların da tespit edildiği öğrenildi. Terör örgütü üyesinin aynı zamanda, PKK'nın dağ kadrosuna aktarım faaliyetlerinde bulunduğu yönünde hakkında ifadeler ve teşhis tutanakları bulunduğu 26 Kasım'da gözaltına alındığı, 29 Kasım'da ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASIOngun'un göreve başlayacağını açıkladığı Ayman'ın @eylemdas rumuzu ile kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığının belirlendiği görüldü.HABERİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞTIİBB Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı paylaşımlarda haberi "tutukluluk" ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştı. Ongun'un paylaşımı sonrasında birçok vatandaş, "tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?" şeklinde Ongun'a tepki gösterdi.