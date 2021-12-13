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İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!

Alışveriş merkezine girişte çantasını X-Ray cihazına bırakmadı. Kendisini uyaran güvenliğe elindeki kutuyla saldırıp, hakaretler yağdırdı. Uyarılara rağmen içeri girmeye yeltenen kadın yetmezmiş gibi bir de maskesini açıp güvenliğe tükürdü. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş merkezini birbirine katan kadın, "Geçmek için kutuyla görevliyi itekledim. Konuşurken ağzımdan tükürük çıkmış olabilir. Asıl ben, bana alışılmadık şekilde davrandığı için şikayetçiyim" diyerek özrü kabahatinden büyük bir savunmaya imza attı. Ancak güvenliğin pandemi döneminde böylesine yaşadığı olaya ilişkin savcılık hem 'yaralama' hem de 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları

İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!
Ekleme: 13.12.2021 - 11:15 Güncelleme: 13.12.2021 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!
Olay İstanbul Üsküdar'da ünlü bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. Ağustos ayında alışveriş merkezine giden Ufuk E. adlı kadın, güvenlik noktasından geçti.

Elindeki kutuyu da X-Ray cihazına koydu ancak çantasını bırakmadı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Ayşe A. kadını uyararak çantasını cihazdan geçirmesi gerektiğini söyledi.

Uyarılara kulak asmayan Ufuk E., ısrarlara rağmen güvenlik görevlisini önce elindeki kutuyla itekledi, sonra içeri girmeye çalıştı.

Görevlinin kendisini engellemeye çalıştığı sırada ise kutuyla kadına saldırdı, yetmezmiş gibi maskesini de açıp tükürdü ve hakaretler yağdırdı.

Alışveriş merkezindeki diğer müşterilerin şaşkın bakışların arasında yaşanan olayın üzerine birçok görevli geldi. Olay tutanak altına alınıp derhal polis ekiplerine haber verildi.



HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ SAVUNMA

Polis ekipleri alışveriş merkezine gelerek Ufuk E.'yi arac bindirerek emniyete götürüldü. İfadesinde kapıdaki rutin kontrolden geçerken çantasını X-Ray cihazına koymayı unuttuğunu bunun üzerine güvenlik görevlisinin çantasını cihaza bırakması gerektiğini söylediğini anlattı.

Kendisine gözle kontrol edebileceğini söylediğini ifade eden Ufuk E., tüm ısrarına rağmen güvenlik görevlisinin kendisine müsaade etmediğini belirtti. İfadesinde buraya kadar her şey normaldi.



Anormallik kendisini savunmaya devam ederken verdiği ifadede ortaya çıktı. İçeri geçmek isterken güvenliğin kendisine engel olduğunu, geçmek için elindeki kutuyla görevliyi iteklediğini ve bu sırada konuşurken ağzından tükürük çıkmış olabileceğini öne sürdü. 'Bana alışılmadık şekilde davrandığı için şikayetçiyim' diye de ekledi. Darp raporu almak istese de muayene sonucu doktorlar 'darp izine rastlanmadı' şeklinde rapor oluşturdu.



'KUTUYLA VURDU, PANDEMİDE TÜKÜRDÜ ŞİKAYETÇİYİM'

Vücudunda tırnak izleri bulunan ve darp raporu alarak şikayetçi olan güvenlik personeli Ayşe A. ise Ufuk E.'ye alışveriş merkezine çantasını X-Ray cihazına bırakarak geçebileceğini söylemesi üzerine olayın başladığını söyledi. Ufuk A.'nın çantasını bırakmayıp gözle kontrol edilmesini istediğini anlatan Ayşe A., 'Böyle bir yetkim olmadığını söyledim.



Çantasını cihaza koyması gerektiği konusunda uyardım ama kontrolsüz geçiş yapmak istedi. Engellemek için önüne geçtiğimde elindeki kutuyla vurdu. Hakaret edip maskesini de açarak tükürdü. Yapmış olduğu hareketlerden ve pandemi döneminde tükürmesinden şikayetçiyim' dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı alışveriş merkezini karıştıran Ufuk A. hakkında 'yaralama' ve 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olay şaşkınlık yarattı.
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