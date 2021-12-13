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İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşecek. Görüşmenin saat 15'te İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor

İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüşecek
Ekleme: 13.12.2021 - 13:40 Güncelleme: 13.12.2021 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüşecek
BloombergHT'nin aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.
Saat 15'te yapılacak

Toplantının 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

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TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
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İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüşecek
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