İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşecek. Görüşmenin saat 15'te İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor

BloombergHT'nin aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirecek.Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.Saat 15'te yapılacakToplantının 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.MB'dan dövize 4. müdahaleTCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.