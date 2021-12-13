İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ekonomi yönetimi ve kamu bankalarının yöneticileri ile görüşüyor. Kritik toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı. Toplantı saat 16.00'da başlayacak.İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşüyor.NELER KONUŞULACAK?Piyasaların yakından takip ettiği toplantıda, sağlıksız fiyat oluşumu, yeni ekonomi modeli ve son durum değerlendiriliyor.