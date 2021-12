İlave TV, Kendine muhabir, Sade vatandaş isimleriyle sokakta provakatörlük yapan 3 şüpheli ev hapsine çarptırıldı

Antalya'da polis YouTube'da kurgu röportajlar yaparak muhalifleri öne çıkarıp sürekli yanlış bilgiyle iktidarı kötüleyen 3 provokatörü şafak vaktinde gözaltına aldı.YURT DIŞI YASAĞI VE EV HAPSİ CEZASISulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 provokatör için yurt dışı yasağı ve ev hapsi cezasının verildiği öğrenildi.İlave TV isimli kanalı yöneten Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir'den Hasan Köksoy ve Sade Vatandaş'tan yöneten Mehmet Koyuncu sokağa çıkarak art niyetli kara propaganda gerçekleştiriyordu.Sokakta her türlü maskaralığı yapan Arif Kocabıyık objektif durması gerekirken mikrofon uzattığı vatandaşı tahrik ediyor. Bununla yetinmeyen provokatör sosyal medyada dikkat çekmek için karşıt görüşlü vatandaşları kavga ettiriyor yalan bilgilerle kurgu röportajlar yapıp iktidarı destekleyen seçmeni aşağılamaya çalışıyor. İyi Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP'Li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrolu bankamatikçi olan Arif Kocabıyık'ın son provokasyonu gazeteci Zafer Şahin'eydi. Kocabıyık, adeta bir şehir eşkıyası gibi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Zafer Şahin'in yolunu kesip hem ekibiyle birlikte izinsiz bir şekilde çekim yaptı hem de gazeteci Şahin'i tahrik etmeye çalıştı.Zafer Şahin, o sıralarda bu provokasyona karşı sakinliğini korudu ve Arif Kocabıyık'a hakettiği şekilde sadece "bankamatik faresi" dedi. Şahin, sosyal medya hesabından da şikayetçi olduğunu belirtip şunları yazdı: "Arkadaşlar bu akşam Ankara Havalimanında izinsiz bir şekilde çekim yaparak beni tahrik etmeye çalışan şahıstan şikayetçiolduk.Merak etmeyin, ciddiye de almayın.Bu arada bu adamlar benden ciddi ciddi rahatsız yav:) Özel ekip yollayıp kumpas kurmuşlar. Başka kapıya"DARBE İMASI YAPTITwitter hesabından kendisini eleştiren hükümet yanlılarına karşı hakaretler savurduğu bir video çekerek, "Gaza gelmeyin bu devran değişince kaçacak delik ararsınız." paylaşımını yapan Kocabıyık, darbe iması yaptığı için 2020'de Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı.ÖNCE PROVOKE ETTİ SONRA AK PARTİ'Yİ DESTEKLEYEN KADINA "ÇOMAR" DEDİYaptığı skandallar bitmeyen Kocabıyık 2018'de, bir vatandaşın AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyerek vatandaşa "çomar" hakaretini savurmuştu."24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye döndü. Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen Kocabıyık vatandaşla aklınca dalga geçmeye başladı. Karşısındaki kadına "çomar" diyen Kocabıyık, videonun sosyal medyada yayımlası üzerine sosyal medyada kullandığı hesaplarını gizliye aldı.GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ, KOVULDUOlay sonrası Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı tespit edilen Kocabıyık kovulmuştu. Meslek lisesi çıkışlı Kocabıyık, provokatörlük yaparak CHP'li ve İyi Parti'li belediyelerden çok yüksek ücretler kazanıyor.SADE VATANDAŞ'IN SAHİBİ KOYUNCU ADİ SUÇLARA KARIŞMIŞ...Sade Vatandaş'ı yöneten Mehmet Güzel Koyuncu'nun da suç dosyası kabarık... Antalya Manavgat'ta yangınlara hiçbir önlem alınmadığını belirtip 'İtfaiye nerede, helikopter nerede' sözleriyle devleti hedef alan açıklamalarla röportaj veren kadının yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Provokatif videonun kayda alındığı noktadan çekilen bir başka videoda iddianın yalan olduğu ekiplerin olay yerinde yangına müdahale ettiği görülmüştü. Kurgu videoyu yayan hesap sahibinin ve başroldeki kadının suç dosyalarının olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu, kadının 42 yaşındaki Yeliz T. olduğu, Manavgat'ta ikamet ettiği belirlendi. Yeliz T.'nin hakkında 'İftira', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Zehirleme' suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Kadın video ardından gözaltına alınmıştı.Yine videoyu servis eden hesap 'Sade Vatandaş'ın sahibi Mehmet Güzel Koyuncu'nun de hakkında 'Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' işlem yapıldığı öğrenilmişti.HESABINI BÜYÜTMEK İÇİN HALKI KAVGA ETTİRİYORKendine Muhabir isimli YouTube kanalının sahibi Hasan Köksoy da halkı kin ve düşmanlığa sevkeden ve kasıtlı olarak yanlış yönlendiren provokatif yayınlarıyla biliniyor.YANLIŞ BİLGİLERLE İKTİDARI KÖTÜLÜYORSürekli iktidarı kötüleyen başlıklarla video paylaşan Köksoy'un bilgi kirliliği kurbanı muhaliflerin afaki söylemlerini ön plana çıkarması dikkat çekiyor. Sözde röportajlarında devamlı kavga çıkaran Köksoy, tahrik edici sorularıyla tansiyonu yükseltiyor.BİR VİDEOSUNDAYSA İÇ SAVAŞ TEHDİDİ YAPILDIKöksoy'un geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleştirdiği sokak röportajında mikrofon uzattığı bir kişi iç savaş tehdidinde bulunmuştu. 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan gelse dahi sonucu tanımayacaklarını söyleyen şahıs, "Savaşacağız, iç savaş çıkacak. Onu istemiyoruz. Yüzde 90 oy alsa da indireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ YÜZDE 42'Sİ KİŞİSELLEŞTİRİLMEYEN İÇERİKLERDEN RAHATSIZ'Küresel Sosyal Medya İstatistikleri 2021' araştırmasına göre sosyal medya kullanıcılarının sayısı, dünya nüfusunun yarısını aşarak 4,5 milyara ulaştı. Türkiye'de günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 3 saate yaklaştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Touch Social'ın Kurucusu ve CEO'su İslam Faisal, "Yapılan araştırmalar, kullanıcıların yüzde 42'sinin kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız olduğunu gösteriyor. Markalar dijital pazarlamada kişiselleştirmeyi etkili bir araç olarak kullanırken, sosyal medyanın büyük dünyası kişiselleştirme fonksiyonuyla ilgili gruplar ve topluluklar özelinde daha küçük dünyalara dönüşüyor" dedi. Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı. Ekimde Global WebIndex tarafından yapılan 'Küresel Sosyal Medya İstatistikleri 2021' araştırmasına göre , sosyal medyada geçirilen zaman kişi başına günlük 2 saat 27 dakikaya ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise dünya nüfusunun yüzde 57,6'sına ulaşarak 4,5 milyar oldu. Oysa 5 yıl önce yapılan projeksiyonlar, bu rakamlara ancak 2025'te ulaşılacağını öngörüyordu. Türkiye'de ise nüfusun yüzde70,8'i sosyal medyayı her gün 2 saat 57 dakika kullanıyor. Büyüyen rakamlar, beklentileri de yükseltiyor. Gelişmiş algoritmalardan faydalanarak kullanıcıların ilgi alanları, demografik özellikleri ve davranışları doğrultusunda gerçekleştirilen kişiselleştirme, platformların gelişimine yön veriyor" dedi.AKILLI VE DEĞERLİ İÇERİK OLUŞTURMANIN ANAHTARIKişiselleştirmenin akıllı ve değerli içerik oluşturmanın anahtarını sunduğunu belirten Faisal, "Sosyal medyanın sunduğu büyük resim karşısında kullanıcılar, kendi ilgi alanlarını içeren küçük resmi görmek istiyor. Touch Social olarak geliştirdiğimiz yeni uygulamayla, kullanıcıları kendi dünyalarının değerlerini üretebilecekleri bir platformda buluşturuyoruz. Kullanıcıları, ilgi alanları doğrultusunda oluşturulan topluluklar ve gruplarda etkili bir oyuncu olmak üzere Touchapp'e davet ediyoruz. Kullanıcıları son dönemlerde sosyal medyada etki gücü giderek artan influencerlara daha da yakınlaştırıyoruz. Touch Social ile ilgi alanlarına, beğendikleri influencerlara göre kişiselleştirme yapabiliyorlar" diye konuştu.KULLANICILARA MOTİVASYON KAYNAĞI SUNUYORKullanıcılara, ilgi alanlarına ve değerli buldukları içeriklere bağlı olarak kendi topluluklarını inşa etme yeteneği kazandırmayı hedeflediğini belirten Faisal, "Kullanıcıları ilgi alanlarına girmeyen, eleştirinin dozunu zorbalık seviyesine çıkaran rahatsız edici içeriklerden uzaklaştırarak keyif alacakları ve takdir görecekleri gruplarda bir araya getiriyoruz. Akışı kendilerinin yönetebileceği kişiselleştirme özelliğimizle sosyal medya iletişiminde aradıkları motivasyon kaynağını sunuyoruz. Fikrimizi anlayan ve doğru şekilde geliştiren Radity GmbH'nin çabaları vizyonumuzu pekiştirdi" ifadelerini kullandı.KULLANICILAR PAYLAŞIMLARA NOT VERİYORUygulamanın topluluk oluşturma, ünlü isimlere ve influencerlara soru sorabilme özelliğinin yanı sıra içerik değerlendirme özelliği ile kullanıcılara içerik yöneticisi kimliği de kazandırdıklarını söyleyen Faisal, "Uygulamamızda içeriklerin görünürlüğüne sadece kullanıcıların beğenileri yön veriyor. Paylaşımlar kullanıcıların verdikleri notlara göre görünürlük kazanıyor. Kullanıcılar ilgi alanlarını kapsayan sorulara platformumuz aracılığıyla cevap bularak fikirlerini ve yeteneklerini paylaşabiliyor. Paylaşımlar ilgi alanları ve konumlara göre diğer kullanıcılara yönlendiriliyor. Böylece kullanıcılar büyük resmin içinde küçük resmi görebiliyor" diyerek sözlerini noktaladı.