İhracat işlemlerinde usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon

Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı işlemleri sürüyor.

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespitedilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 şüpheligözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ŞubeMüdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan,Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek,yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suçörgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.