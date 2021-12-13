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İBB otobüsüyle yolda kalan otizmli çocuğun yardımına Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız yetişti

İstanbullunun rutini haline gelen otobüs arızası bu kez de Beyoğlu ilçesinde yaşandı. Otizmli bir çocuğun seyahat ettiği otobüs yolcularını yol kenarında indirdi. Bu sırada yoldan geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, makam aracıyla çocuğu okula gönderdi.

İBB otobüsüyle yolda kalan otizmli çocuğun yardımına Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız yetişti
Ekleme: 13.12.2021 - 23:21 Güncelleme: 13.12.2021 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
İBB otobüsüyle yolda kalan otizmli çocuğun yardımına Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız yetişti
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir İETT otobüsü arıza yaptı. O sırada yoldan geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız vatandaşların yanına gitti.

Çocuğunun otizmli olduğunu belirten bir kadın, 153'ü aradığını ancak cevap alamadığını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR GELDİĞİNDEN BERİ REZİL OLDUK'

'Böyle bir şey olur mu? Hayatımda ilk defa görüyorum. Büyükşehir buraya girdiğinden beri biz rezil olduk' diyen kadın, 'Arızalıymış bir de, yarım saat haber vermişler. Bekliyoruz biz hala' ifadelerini kullandı.

Çocuğun hangi okula gittiğini soran Başkan Yıldız, 'Bunların muhatabı İmamoğlu. Ekrem Bey 'Otobüs senin it götür' diyor. Biz kötülemek istemiyoruz ama her gün yaşıyoruz' diye konuştu.

Başkan Yıldız daha sonra makam aracına bindirdiği çocuğu okuluna gönderdi.
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İBB otobüsüyle yolda kalan otizmli çocuğun yardımına Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız yetişti
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