İBB'nin terörist çalışan skandalı AK Parti'nin büyük tepkisini çekti: Soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz

İBB Meclis Aralık ayı olağan toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'İBB'de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğu' açıklaması tartışıldı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol'un, Soylu'nun iddiasının da içinde bulunduğu araştırma soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.'BUNLARLA İLGİLİ İŞLEM YAPILMIŞ MIDIR?'Özlem Erol, '22 Haziran 2019 tarihinden 13 Aralık 2021 tarihine kadar kaç işçi işe alınmıştır? Bu işe alınan işçilerden PKK, KCK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadıkları araştırılmış mıdır? Sayın bakanımız Süleyman Soylu'nun işe alınanların incelendiği ve bunlardan 455'nin PKK ve KCK kaydının, 80'nin DHKP-C kaydının, 20'sinin de MLKP kaydı devlet tarafından belirlenmiş olmakta. Bunlarla ilgili işlem yapılmış mıdır?' diye konuştu..'SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI TALEP EDİYORUZ'İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise söz konusu isimleri saydıktan sonra İBB yönetimini suçladı. Türkyılmaz, 'İBB yönetimini CHP'nin vatansever mensuplarına ve sonra da şehit annelerine şikayet ediyorum.İktidar hırsının gözünüzü kör ettiği için dostunuzu ve düşmanınızı ayırt edemediğini görüyoruz. Bu kişiler gün gelecek sizleri rezil edecek. Adı geçen şahıslarla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz' açıklamasında bulundu.'İBB'DE KAYDI BİLE YOK'İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Bakan Soylu'nun açıklamalarının söylemlerden başka bir şey olmadığı için ciddiye alamadıklarını belirterek, 'İddialarda ismi geçen bir kişinin İBB'nin herhangi bir kurumunda kaydı bile yok. Bazı yandaş medyada ismi geçen kişilerin hiçbir sicil kaydı yok. Varsa İçişleri Bakanlığı'nın gereğini yapmasını istiyoruz. Ama bundan da bir şey çıkmaz' diye konuştu.İBB Sözcüsü Ongun, paylaşımında SABAH'ın haberinde 'tutukluluk' ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştı. Birçok vatandaş Ongun'un paylaşımının altına 'Tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?' şeklinde tepki gösterdi.Ulaşılan bilgilere göre, 26 Kasım'da PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sevtap Ayman'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Evindeki dijital materyallere el konulan Ayman hakkında, gözaltına alınmadan önce Haziran ayında tüm iletişim bilgilerinin tespiti için de bir karar çıkarıldığı öğrenildi.İşte o belgeler...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Soylu, 'İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim' ifadelerini kullandı. Buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, 'Ne demiş sayın bakan? 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 575 kişi çalışıyor' dedi. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım. Terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak sonuçta. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil' dedi.O İSİMLERE ULAŞILDIBakan Soylu'nun terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından o isimlere ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinin PKK dağ kadrosunun şubesi gibi kullanıldığı tespit edildi. Burada çalışan Ömer K.'nin dağ kadrosuna 2013'de katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Aynı şirkette çalışan Mustafa K., İSPER'de çalışan Serbun Yurtsever gibi 7 isminde PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Haberin ardından İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya üzerinden, ''İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı' ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı..KANDİL'E GİDİP ELEBAŞLARINDAN TALİMAT ALMIŞSABAH, İBB'ye PKK kadrosundan alınan yeni isimlere ulaşmış ve bu isimleri kamuoyuna, 'İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha' başlıklı haberiyle duyurmuştu. Haberi sonrasında sözcü Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaparak, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın yarın işe döneceğini açıkladı. Ongun, belediyenin iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalışan ve 26 Kasım'da PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sevtap Ayman'ın gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir yalanlama yapmazken, PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ayman'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yargılaması tutuksuz devam edecek Sevtap Ayman hakkında, özel bir kolejde öğretmen olduğu dönemde terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere PKK propagandası yaptığı ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Sevtap Ayman'ın terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı. 2011-2012'de PKK'nın sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak için Irak'ın kuzeyindeki kamplara giderek PKK'lılarla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu belirlenen Ayman'ın Irak'a giriş-çıkış kayıtları da tespit edildi. Sevtap Ayman'ın '@eylemdas' kullanıcı adıyla sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.GERÇEĞİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞTIİBB Sözcüsü Murat Ongun, paylaşımında SABAH'ın haberinde 'tutukluluk' ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştı. Ongun'un paylaşımı sonrasında birçok vatandaş, 'tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?' şeklinde Ongun'a tepki gösterdi.EVİNDEKİ DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULMUŞSevtap Ayman hakkında çıkarılan gözaltı talimatına ilk kez ulaşıldı. Ayman hakkında 25 Kasım'da çıkarılan gözaltına alma kararında kişiye ait adreste arama yapılmasına izin verilmesi ve aramalarda ele geçirilecek suç ve suç unsuru malzemeler ile şüphelilere ait dijital materyallere el konulması talimatı da yer aldı.'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' ŞÜPHESİYLE 2016 – 2021 ARASINDAKİ HTS KAYITLARI İSTENMİŞÖte yandan, Sevtap Ayman hakkında 25 Kasım'da çıkarılan gözaltı kararı öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması şüphesiyle 1 Haziran 2021'de 2016 – 2021 yıllarını kapsayacak şekilde arama, aranma, SMS ve baz kayıtları dahil tüm iletişim bilgilerinin tespiti için de bir karar çıkartıldığı da öğrenildi.