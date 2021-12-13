Hocavend'de Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan kuvvetlerini sahadan silerek tekrar yurt edindiği Hocavend'de oynanan amatör bir futbol karşılaşmasında yaşanan kışkırtıcı olay tepki çekti.Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı.Ermenistan kuvvetleri, savaş meydanında ganimetleri bırakarak kaçarken, Ermeni amatör futbolcuların yaptığı davranış sosyal medyada alay konusu oldu.