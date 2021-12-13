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Beyaz Gazete
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HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'HDP'nin suçlanması kabul edilemez' dedi

HDP'nin, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün düzenlediği kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atması ve örgütsel marşlar söylemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı. CHP'nin sicili kirli Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada "HDP'nin adının böyle bir olayda geçirilmesinin kabul edilemez" diyerek HDP'nin masum olduğunu belirtti.

HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'HDP'nin suçlanması kabul edilemez' dedi
Ekleme: 13.12.2021 - 16:19 Güncelleme: 13.12.2021 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'HDP'nin suçlanması kabul edilemez' dedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde 'PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, örgütsel sloganlar atıldığı ve marşlar söylendiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerle ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

CHP'DEN AKILALMAZ SAVUNMA: HDP'NİN ADININ KARIŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. HDP'nin avukatlığına soyunan Öztrak, Öcalan ve PKK sloganları atılan kongrede HDP'nin masum olduğunu savundu. Öztrak, HDP'nin bu olayla adının anılmasının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

KONGRE HDP'DEN DESTEK CHP'DEN

Salonu HDP'ye verenin CHP'li Küçükçekmece Belediyesi olduğu ve HDP'ye otobüsler verenin de CHP'li İBB olduğu biliniyor.

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN İÇİN SLOGANLAR

Kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. HDP'liler, kongrede bir de PKK marşı okuyup ant içti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Terörle Mücadele Başkanlığı, HDP İstanbul İl Kongresi'ndeki terör örgütü elebaşının övülmesi ve örgütsel marşların söylenmesinin üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'12.12.2021 günü saat 11:00'de İstanbul ili Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapılmıştır. Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08:00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre katılımlarının akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır. Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesi tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmuştur.
HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesi nedeniyle, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.'
HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'HDP'nin suçlanması kabul edilemez' dedi
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