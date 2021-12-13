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Fransız bakandan skandal sözler: Cami kapatmakla övündü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 21 caminin kapatıldığını duyurdu.Cumhuriyetçiler ve aşırı sağcıları ayrılıkçı yasanın maddelerini oylamadıkları için eleştiren Darmanin, yasa ile Fransa arihinde ilk defa bu sayıda cami kapatılması ile övündü.

Fransız bakandan skandal sözler: Cami kapatmakla övündü
Ekleme: 13.12.2021 - 13:36 Güncelleme: 13.12.2021 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Fransız bakandan skandal sözler: Cami kapatmakla övündü
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuk olduğu Fransız LCI televizyonunda, son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanin, bu adımların "ayrılıkçı" yasa temelinde atıldığını ifade etti.

DARMANİN KAPATILAN CAMİ SAYISIYLA ÖVÜNDÜ

Darmanin, cumhuriyetçiler ve aşırı sağcıları ayrılıkçı yasanın maddelerini oylamadıkları için eleştirerek, yasa sayesinde Fransa tarihinde ilk defa bu sayıda cami kapatılmasıyla övündü.

Fransa'da denetim yapılan 36 camiye Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmedikleri için dokunmadıklarını belirten Darmanin, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verdiğini aktardı.

Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı ülkede, Müslümanlara seslenen Darmanin, ülkede aşırıcılıkla bağlantılı ibadethanelerin az olduğunu, Fransa'daki Müslümanların geneliyle dertleri olmadığını savundu.


FRANSA'DA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK TUTUM NEDENİYLE HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "ayrılıkçı" yasası olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği tasarı, ağustosta kabul edilmişti.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

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