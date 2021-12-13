  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi

Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 8,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydederken, cari işlemler Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi.

Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
Ekleme: 13.12.2021 - 10:22 Güncelleme: 13.12.2021 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıklarken, Merkez Bankası da Ekim ayı cari işlemler hesabını yayımladı. Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi 17 aydır yükselişini sürdürerek yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Cari işlemler hesabı ise Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2, imalat sanayi sektörü endeksi %9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

Cari işlemler hesabı Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi. Ekim ayında beklenti 2,5 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3.156 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15.425 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1.289 milyon ABD doları açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.843 milyon ABD doları artarak 3.863 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3.106 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 7.721 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.336 milyon ABD doları artarak 3.025 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları artarak 985 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayında 29 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş gerçekleşmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 2.220 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 55 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.240 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 806 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 708 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 691 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.399 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 575 milyon ABD doları, 61 milyon ABD doları ve 328 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 1.480 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."
Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyona karşı dijital platformlar önlem almalı
Sarıyer sahilinde vatandaşları isyan ettiren görüntü!
Terör örgütü sloganları atılmıştı! Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Demirtaş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi
İşte İBB çalışanının terör sicili! Kandil’e gidip örgüt yöneticilerinden talimat almış
İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!
Sözcü gazetesinden 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' yalanı
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! 9 PKK'lı etkisiz
Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Babasının öldüresiye dövdüğü bebek ilk kez görüntülendi
AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: Emekli gelirinde düzeltme...
Pendik'te baba vahşeti! 7 yaşındaki kızının boğazını kesti
Öcalan sloganları atıp terör örgütü PKK marşı okudular! Skandalla ilgili suç duyurusu!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak
İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi