Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıklarken, Merkez Bankası da Ekim ayı cari işlemler hesabını yayımladı. Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi 17 aydır yükselişini sürdürerek yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Cari işlemler hesabı ise Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi.SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,5 ARTTISanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2, imalat sanayi sektörü endeksi %9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,6 ARTTISanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.Cari işlemler hesabı Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi. Ekim ayında beklenti 2,5 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3.156 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15.425 milyon ABD doları olmuştur.Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1.289 milyon ABD doları açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.843 milyon ABD doları artarak 3.863 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3.106 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 7.721 milyon ABD doları fazla vermiştir.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.336 milyon ABD doları artarak 3.025 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları artarak 985 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.Bir önceki yılın aynı ayında 29 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş gerçekleşmiştir.FİNANS HESABIDoğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 2.220 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 55 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.240 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 806 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 708 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 691 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.399 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 575 milyon ABD doları, 61 milyon ABD doları ve 328 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.Resmi rezervlerde bu ay 1.480 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."