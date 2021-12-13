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e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Dünyaca ünlü Çinli e-Ticaret devi Alibaba’da tecavüz skandalı yaşandı. Şirket müdürünün ve bir müşterinin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen bir kadın işten çıkarıldı. Alibaba, kadın çalışana verdiği işten çıkarma mektubunda "yalanların" şirkete zarar verdiğini söyledi.

Ekleme: 13.12.2021 - 12:01 Güncelleme: 13.12.2021 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!
Dünyanın en geniş ağlarından birine sahip olan Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, şirket içinde gerçekleşen bir tecavüz iddiasıyla sarsıldı.

Ülke gündeminde büyük ses getiren habere göre, bir kadın çalışan, geçtiğimiz Ağustos ayında skandal bir iddia ortaya attı. Bir iş seyahati sırasında, şirket müdürü ve bir müşteri tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla şirkete şikayette bulunan kadın çalışan, işten çıkarıldı.

'ŞİRKET İTİBARINA ZARAR VERDİ'
Şikayetin ardından tecavüzle suçlanan müdür görevden alınmış, ancak hakkında açılan ceza davası düşmüştü. Müşteri hakkında soruşturma devam ederken, kadın çalışana yönelik verilen işten çıkarma kararı büyük tepki çekti.

Alibaba, kadın çalışana verdiği işten çıkarma mektubunda 'yalanların' şirkete zarar verdiğini söyledi. Bu kararın ardından ülke basınına konuşan kadın çalışan, 'Ben bir hata yapmamıştım, bu yüzden bunu kabul etmeyeceğim. Haklarımı korumak için tüm yasal yolları kullanacağım.' ifadelerini kullandı.



Kadının ifadelerine göre, kadın çalışan iş gezisinde içki içtikten sonra otel odasında bilincini yitirdi ve müdürünün tecavüzüne uğradı. Daha önce, yemek sırasında da şirket müşterisinin kendisini öptüğünü söyleyen çalışan, otelin güvenlik kameralarına da erişti.

Görüntülerde, gece boyunca müdürün, odasına dört kere girdiği belirlendi. İş gezintisi dönüşü yönetime şikayette bulunan kadın, şirketin gerekli adımları atmaması nedeniyle kamuoyuna konuştu.

Kadın çalışan hakkında verilen işten çıkarma kararı, büyük tepki çekti.



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