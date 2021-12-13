CHP'nin örgütçüsü Özgen Nama Halk Ekmek üzerinden vatandaşı kışkırtma peşinde! İşte kirli oyunun perde arkası
CHP son bir haftadır gerek sosyal medyada gerekse yandaş basın organları eliyle Halk Ekmek üzerinden algı operasyonu çekiyor. "Öyle bir yoksunluk yaşanıyor ki.. İnsanlar saatlerce yağmurun altında ekmek sırası bekliyor!" şeklinde yayılan operasyonun ardında CHP'nin profesyonel örgütçü üyesi, Demirtaş aşığı Özgen Nama var! Nama'nın tedarik zincirini yavaşlatarak ve üretimi azaltarak ekmek arzında kasıtlı olarak sorun çıkardığı ortaya çıktı. İşte CHP'nin Halk Ekmek oyunu ve kuyruk tiyatrosunun ifşası...
Halkı provoke ederek sürekli kriz, kıtlık var diye sokaklara dökmeye çalışan CHP, son olarak Halk Ekmek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna soyundu. CHP yandaşı medya, son
günlerde partiden gelen talimatla 'İstanbul'da büfelerinden uygun fiyata ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.' şeklindeki haberlerine hız verdi.
CHP'NİN ÖRGÜTÇÜSÜ DÜĞMEYE BASTI
Operasyonun başında yerel seçimlerde CHP'nin Sancaktepe belediye başkan adayı olan Özgen Nama var! İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Demirtaş aşığı olmakla ve örgütçülüğü iyi bilmekle tanınan bir isim!
Provokasyonun ilk zincirinde 'AK Parti Halk ekmek büfelerini koymamızı engelliyor' yalanı var.
İBB meclisinde alınan ve İmamoğlu'nun da imzası olan kararda, bir yere büfe koymak için yerel belediyeden izin şartı var. Örneğin Üsküdar'a büfe açmak isteyen İBB öncelikle Üsküdar Belediyesi'nden izin almalı.
Fakat Özgen Nama bu düzenlemeyi bile bile önce birçok yere kanunsuz bir şekilde büfe koymak istedi, daha sonra yasaya aykırı işlem durdurulunca ise 'Bakın İBB'nin Halk
Ekmek büfeleri engelleniyor' algısıyla mağduriyet yaratmaya çalıştı. Yani burada maksat büfe açmak değil, ucuz bir tiyatro ile vatandaşı aldatmak.
TEDARİK KRİZİ KASITLI VE CHP KAYNAKLI
Halk Ekmek provokasyonunun ikinci zinciri ise tedarik zincirinde sorun çıkarmak. İBB meclisinde alınan kararın 3. maddesinde Halk Ekmek'in bakkallara da dağıtılabileceği,
buradan da satış yapılabileceği bilgisi yer alıyor. Yine İmamoğlu imzalı bir karar.
Fakat öyle ki örgütçü Özgen Nama, bu kararı bile bile İstanbul'da ekmek krizi çıkması için krizin fitilini kasıtlı olarak ateşliyor. Büfelere geç ekmek teslimatı yapılmasını, Halk Ekmek'in az üretilmesini ve talebi karşılalamasını, bakkallara ekmek dağıtılmamasını sağlayan örgütçü Nama, böylelikle İstanbul'da tedarik krizi yaratarak önce büfeler önünde kuyruğa neden oluyor, sonra bu kuyruk hükümetin suçu imiş algısı yaratarak AK Parti'yi ve yerel belediyeleri hedef gösteriyor.