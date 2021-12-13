CHP'nin örgütçüsü Özgen Nama Halk Ekmek üzerinden vatandaşı kışkırtma peşinde! İşte kirli oyunun perde arkası

Halkı provoke ederek sürekli kriz, kıtlık var diye sokaklara dökmeye çalışan CHP, son olarak Halk Ekmek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna soyundu. CHP yandaşı medya, songünlerde partiden gelen talimatla 'İstanbul'da büfelerinden uygun fiyata ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.' şeklindeki haberlerine hız verdi.Operasyonun başında yerel seçimlerde CHP'nin Sancaktepe belediye başkan adayı olan Özgen Nama var! İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Demirtaş aşığı olmakla ve örgütçülüğü iyi bilmekle tanınan bir isim!Provokasyonun ilk zincirinde 'AK Parti Halk ekmek büfelerini koymamızı engelliyor' yalanı var.İBB meclisinde alınan ve İmamoğlu'nun da imzası olan kararda, bir yere büfe koymak için yerel belediyeden izin şartı var. Örneğin Üsküdar'a büfe açmak isteyen İBB öncelikle Üsküdar Belediyesi'nden izin almalı.Fakat Özgen Nama bu düzenlemeyi bile bile önce birçok yere kanunsuz bir şekilde büfe koymak istedi, daha sonra yasaya aykırı işlem durdurulunca ise 'Bakın İBB'nin HalkEkmek büfeleri engelleniyor' algısıyla mağduriyet yaratmaya çalıştı. Yani burada maksat büfe açmak değil, ucuz bir tiyatro ile vatandaşı aldatmak.Halk Ekmek provokasyonunun ikinci zinciri ise tedarik zincirinde sorun çıkarmak. İBB meclisinde alınan kararın 3. maddesinde Halk Ekmek'in bakkallara da dağıtılabileceği,buradan da satış yapılabileceği bilgisi yer alıyor. Yine İmamoğlu imzalı bir karar.Fakat öyle ki örgütçü Özgen Nama, bu kararı bile bile İstanbul'da ekmek krizi çıkması için krizin fitilini kasıtlı olarak ateşliyor. Büfelere geç ekmek teslimatı yapılmasını, Halk Ekmek'in az üretilmesini ve talebi karşılalamasını, bakkallara ekmek dağıtılmamasını sağlayan örgütçü Nama, böylelikle İstanbul'da tedarik krizi yaratarak önce büfeler önünde kuyruğa neden oluyor, sonra bu kuyruk hükümetin suçu imiş algısı yaratarak AK Parti'yi ve yerel belediyeleri hedef gösteriyor.