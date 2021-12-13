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Bill Gates'ten metaverse açıklaması! '2 veya 3 yıl içinde' dedi

Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder Bill Gates, bu kez metaverse açıklaması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kovid-19 salgınının en çok tartışılan isimlerinden biri olan Bill Gates, metaverse için ise çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Ekleme: 13.12.2021 - 14:47 Güncelleme: 13.12.2021 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Bill Gates'ten metaverse açıklaması! '2 veya 3 yıl içinde' dedi
Metaverse, Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesiyle birlikte son dönemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Birçok firma, metaverse'e yatırım planlarını açık açık ortaya koyarken, bir yandan da tüketiciler metaverse'ün gelecekte neleri getirip, neleri getirmeyeceğine yönelik araştırmalar yapmaya başladı. Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tartışılan ismi olan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'e göre ise metaverse sayesinde görüntülü toplantılar yakın gelecekte çok farklı görünebilir.

BİLL GATES'TEN METAVERSE YORUMU
Bill Gates, bir blog yazısında, çoğu çalışanın önümüzdeki iki veya üç yıl içinde sanal toplantılarını metaverse'te yapacağını tahmin ettiğini açıkladı.


Avatarların sanal bir alanda buluşmak için kullanılacağını aktaran Gates, 'Bunu yapmak için, ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil ve bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak.' ifadelerini kullandı.

'GÖRDÜKLERİMDEN ÇOK ETKİLENDİM'
Blog yazısında '3D avatarlar üzerinde çalışan bir sürü şirket var ve yakın zamanda onların prototiplerinden bazılarını test etme fırsatım oldu. Gördüklerimden çok etkilendim' sözlerine yer veren Gates, 'Hâlâ yapılacak bazı işler var, ancak teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz.' dedi.

PANDEMİ TAHMİNİ
Pandeminin akut aşamasının 2022'de sona ereceğini düşünen Gates, 2021'in ise hayatının 'en sıradışı ve zor' yılı olduğunu söyledi.
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