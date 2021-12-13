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Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara, Omicron varyantının hücreye girmesinin daha kolay olabildiğini ancak Güney Afrika'dan gelen verilere göre hastalığın çok ağır seyretmediğini söyledi.

Ekleme: 13.12.2021 - 11:24 Güncelleme: 13.12.2021 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!
Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu.

OMİCRON BELİRTİLERİ İLE GRİP ETKİLERİ AYNI MI?
Prof. Dr. Kara, şu anda Türkiye'de ve dünyada Delta varyantının hakim olduğunu hatırlatarak, 'Delta, Vuhan'da çıkan ilk virüsün ardından çok ciddi mutasyonlar göstermişti. Bu mutasyonların bir kısmı da özellikle hücrelerimize giriş için virüsün kullandığı çıkıntı proteinindeydi. Burada ise yaklaşık 30'un üzerinde 'spike proteini' dediğimiz bu çıkıntı proteininde yine mutasyonlar var. Bu mutasyonların bir kısmı bağlanmayı bir kısmı da vücudumuzun, savunma sistemimizin korunmak için geliştirdiği antikorların bağlandığı noktayı etkiliyor. Çıkıntı proteini aslında geldiği zaman karşısındaki reseptöre bağlanıyor. Bizim antikorlarımız da çıkıntı proteinlerinin kenar kısımlarına bağlanarak onun karşıya bağlanmasını engelliyordu. Ama şimdi var olan bu yeni varyantta bu çıkıntının üzerindeki yer alan kısımlar bir miktar değişiklik gösterdi. O nedenle bizim antikorlarımız, vücudumuzun geliştirdiği savunma mekanizmaları buraya çok etkili bağlanamıyor. Bu nedenle de bu virüsün daha kolay hücrelerimize girmesi söz konusu olabilir. Böyle bir özelliği var' dedi.
Prof. Dr. Kara, şu anda virüsün hasta etme şiddeti konusunda ellerinde çok fazla detay olmadığını belirterek, 'Güney Afrika'dan gelen veriler hastalığın sanki çok ağır seyretmediğini; yine ateş ve boğaz ağrısı yaptığını, kas ve halsizlik yaptığını belirtiyor ama hastalık yapacak kadar ağır olmadığını, çok küçük bir grupta yoğun bakım ve hastalık yaptığı gösteriyor' diye konuştu.

OMİCRON'A KARŞI EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?
Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve son olarak Türkiye'de 6 vakada görülen Omicron mutasyonu tüm dünyada hızla yayılıyor. Yayılım hızı oldukça güçlü olan bu mutasyon çoğu insanı tedirgin ederken akıllara yine 'Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi?' sorusunu getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'Omicron varyantı Türkiye'de 6 kişide tespit edildi. Bunlardan birisi İstanbul'da, 5'i İzmir'de' açıklaması, 'Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir?' sorularını gündeme getirdi. Çıktığı günden beri dünya çapında oldukça büyük endişelere neden olan ve ülkemizde de görülen koronavirüs Omicron varyantı genel olarak hafif geçirilse de belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte Omicron varyantının en yaygın belirtileri...
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