Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne verdiği ifadeyle adeta kan dondurmuştu. Anne Ezgi K. ifadesinde çocuğu E.M.K.'ya bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırıngayı çocuğunun çeşitli yerlerine batırdığını söylemişti.Talihsiz bebek gördüğü işkenceden dolayı 20 gün hastanede tedavi altına alınmış fakat teşhis bir türlü konulamamıştı. Cani anne bu seferde başka bir hastaneye sevk edilen bebeğine tedavi gördüğü sırada koluna takılı damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte etmişti.Hastanede çalışan doktorun fark etmesiyle ise soruşturma başlatılmış ve anne hakkında 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını istemişti. Gelen rapor ile Ezgi K.'nın akıl sağlığının yerinde olduğu bilgisine ulaşıldı.Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ezgi K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık avukatları ise atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek 3 yıldır tutuklu yargılanan Ezgi K.'nın tahliye edilmesi talebinde bulundu.TUTUKLULUK DEVAMAdli Tıp Kurumundan gelen rapora göre anne Ezgi K.'nın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.