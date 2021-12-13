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Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: Emekli gelirinde düzeltme...

Çalışma Bakanı Bilgin'den emeklilere son dakika haberi: Bakan Bilgin açıklamalarında "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım. İşyerlerinde Beyaz Bayrak uygulamasını hayata geçireceğiz. Beyaz Bayrak sahibi işçi dostu işletmelere bazı kolaylıklar getireceğiz" dedi. İşte Bakan Bilgin'in emekli geliri açıklaması ve son dakika haberinin detayları

Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: Emekli gelirinde düzeltme...
Ekleme: 13.12.2021 - 09:05 Güncelleme: 13.12.2021 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: Emekli gelirinde düzeltme...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından bu kez de emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı.

"EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, özetle şunları söyledi:


SON DAKİKA | EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜZELTME...

Bu emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim.

SENDİKALAŞMA DÜŞÜK: Türkiye'de sendikalaşma oranı hâlâ oldukça düşük. 2013 yılında biliyorsunuz, yüzde 9,2 olan sendikalaşma oranı, bugün 2021 yılında hâlâ oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.

Bütün bu seviyeleri, oranları artırmamız lazım ama Türkiye'deki işletme tipi, henüz küçük işletmelerden kurulu bir işletme yapısına sahibiz. Dolayısıyla, sendikal mücadelede, sendikalarımız o konuda yeterince netice elde edememişlerdir.


BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI BAŞLIYOR: Bunun için sendikalaşmayı teşvik edecek düzenlemeleri yapmak bizim görevimizdir. Bu konuda bir bilinç oluşturmak için 'Beyaz Bayrak' uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıkları tamamladık.

Bir iş yeri örgütlüyse, orada toplu sözleşme varsa, orada işçilerin hakları karşılanıyorsa yani primleri ödeniyorsa, dürüst bir işverense, vergisini ödüyorsa oraya bir ödül olarak, sembolik olarak bazı kolaylıklar da getireceğiz; beyaz bayrak vereceğiz.

Beyaz bayrağın üzerinde şu yazacak: 'Burası düzgün iş ve örgütlü iş yeridir. İşçi dostudur, emeğin dostudur.' Bunun da tüketiciler açısından, o fabrikanın, o işletmenin ürettiği ürünler açısından pozitif bir ayrımcılık neticesi doğuracağına inanıyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde uygulamaya sokacağız.

GENÇ İŞSİZLER İÇİN YENİ PROJE: Türkiye'de özellikle üniversitelerin sayısının çoğalmasından dolayı genç işsiz sayısındaki artış oranını da dikkate alarak genç işsizlere dönük sanayide yeni projelerimiz var.

PROJEYİ EKONOMİYLE DESTEKLEYECEĞİZ

Bunları doğrudan doğruya sanayinin içine koyarak, sanayinin içinde eğiterek onları iş sahibi yapacak bir programımız var; bunu ekonomiyle destekleyerek uygulayacağız. Hayalî bir proje değil; onları işe koyduğumuz zaman onlara belli desteği vereceğiz, işi öğrendikleri zaman da onları işe koyduğumuz süre içerisinde yani üç ay, altı ay içerisinde, bizim desteğimizle çalıştıran işverenlerden onları istihdam etmesini isteyeceğiz.

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