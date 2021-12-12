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Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor

Aylardır merakla beklenen asgari ücret zammının bugün son toplantıda karara bağlanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor
Ekleme: 12.12.2021 - 21:45 Güncelleme: 13.12.2021 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor
Türkiye, yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücret zammına kilitlendi.

1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, saha sonra sırasıyla Türki-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapıldı.

TİSK'TEN 3 BİN 100 AÇIKLAMASI
Üçüncü toplantının sonunda yapılan açıklamalarda işveren tarafının 3 bin 100, işçi tarafının ise 3 bin 900 rakamları gündeme geldi.

Bugün ise 4. ve son toplantı yapılacak.

Toplantı öncesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, TBMM'de yaptığı konuşmada konuya ilişkin açıklamaları beklentileri artırdı.

"BAYRAM HAVASI YARATACAK"
Bilgin, yapılacak zamla birlikte bayram havası yaşanacağını söyledi.

Bilgin, ''Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır.'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yapılacak son toplantıda.

Toplantının ardından Bakan Bilgin'in, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zam miktarını açıklaması bekleniyor.

20 YILIN EN YÜKSEK ÜCRET ARTIŞI
Asgari ücret zammının Türkiye'nin gündemine girmesiyle birlikte, hükümetten yapılan açıklamalar nedeniyle ise AK Parti hükümetinin yapacağı en yüksek zam olacağı görüşü hakim.

Ücret artışının yanında vergi indirimi de gündemde.

AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37,48, 2015'te de yüzde 33,46 yapılmıştı.

Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre asgari ücret; yüzde 31 artışla net 3 bin 700 liraya, yüzde 34 artışla 3 bin 785 liraya, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870 liraya, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek.

4 BİN LİRAYI GEÇECEK
Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret; yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 artması durumunda da 4 bin 462 lira olacak.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor
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