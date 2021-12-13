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Apartman Görevlisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2022 Apartman Görevlisi Maaşlarına Zam Mı Geldi?

Asgari ücretin belirlenmesine az bir süre kala birçok kişi maaşları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında apartman görevlisi maaşına zam mı geldi sorusu yer alıyor. Peki, apartman görevlisi maaşları ne kadar? Apartman görevlisi maaşlarına zam mı geldi? Apartman görevlisi zamları ne kadar? İşte detaylar...

Ekleme: 13.12.2021 - 12:58 Güncelleme: 13.12.2021 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Apartman Görevlisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2022 Apartman Görevlisi Maaşlarına Zam Mı Geldi?
Asgari ücret zammının açıklanmasına çok az bir zaman kala birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Her sene birçok kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret hakkındaki birçok konu vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline geldi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni maaşların ne zaman açıklanacağı hakkında araştırma yapıyor. Açıklanacak zammın ardından apartman görevlisi maaşı ne kadar ve apartman görevlisi maaşına zam mı geldi sorusu birçok kişinin merak ettikleri arasında bulunuyor. Apartman görevlilerinin de maaşına zam yapılacağının belirtilmesi birçok kişinin apartman görevlisi maaşı ne kadar sorusunu sormasına neden oldu.


Apartman Görevlisi Maaşları Ne Kadar Oldu?


Asgari ücrete gelecek zamların konuşulmasının ardından birçok çalışan maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu ve apartman görevlisi maaşına zam mı geldi soruları sık sık aratılıyor. Apartman görevlileri tarafından oldukça merak edilen bu soru yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Apartman görevlilerinin maaşına da zam yapılacağı iddialarının doğru olduğu belirtiliyor. Apartman görevlisi maaşları birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlardan biri de apartman görevlisi maaşlarıydı. Asgari ücretin belli olmasının ardından apartman görevlisi maaşlarına da zam yapılması beklenen durumlar arasında yer alıyor.

Apartman Görevlisi Maaşları Ne Kadar Oldu?

2021 Apartman Görevlisi Maaşı Ne Kadar?


Apartman görevlisi maaşları da birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin belli olmasıyla apartman görevlisi maaşları da netlik kazanacak. Konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri de 2021 apartman görevlisi maaşları ne kadar sorusudur. 2021 senesi içinde apartman görevlisi maaşları brüt 3 bin 577 liraydı. Kapıcı maaşlarının nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. Net olarak 2 bin 825 lira olan apartman görevlisi maaşından yüzde 14 SGK primi yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesiliyor. Faruk Erdem ise asgari ücretle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

“Kesin rakamlar da değil ama çok önemli kaynaklardan aldığım rakamlar. Kesinleştirmek istedim. Bir toplantı olacak. Toplantıların gerisinde çok önemli görüşmeler oluyor. O görüşmelerde bu rakamlar ortaya çıkıyor. Benim duyduğum şu, öncelikle 3900-3950 üzerinde net bir rakam üzerine mutabakat sağlanmış. Ancak buradaki 4 bin lira, psikolojik sınırın üzerine çıkılmak istendiğini öğrendim. Açıklanan rakam 4 bin 070 ya da 4 bin 090 lira olabilir. Bunlar benim Ankara'dan edindiği rakamlar kesin değil. Ancak bugün yapılan toplantıdan sonra öğrenebiliriz Bu rakamlara ulaşma noktasında 2 türlü çalışma yapılmış. 1. vergilerle ilgili çalışması. AGİ'nin yükseltilmesiyle bu rakamlara ulaşma mümkün olabilecek. Burada işverene 5 bin 950 gibi maliyet var ama bu 3'lü bir mutabakat sağlanacağını düşünüyorum. Yapılan açıklamalarda işçi odaklı ve refah yükselmeye yönelik sözler.'


Apartman Görevlisi Maaşları Ne Kadar Oldu?


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