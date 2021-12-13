Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Kılıçdaroğlu’nu yalanladı: “Aile bizden iş talep etmedi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine makam odasını açarak açıklama yaparken Ankaralı engelli ressam Muhammed Yalçın’ın babasının oğlu için Altındağ Belediye Başkanı’ndan iş isteyince “Bir bez verelim, masaları silsin” ifadelerini kullanıldığını iddia etti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarda bulunduğunu belirterek, “Muhammed kardeşimizin ailesinin bizden bugüne kadar herhangi bir yardım ve iş talebi olmamıştır. Muhammed bizim ve tüm Ankaralıların çok sevdiği, değer verdiği bir kardeşimizdir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bizleri tanıyan herkes iddia edilen ifadeyi asla kullanmayacağımızı bilir. Bu talihsiz açıklamanın düzeltilmesi için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrıda bulunuyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesine makam odasını açarak açıklamalarda bulundu. Makam odasında yer alan Ankara'da bilinen engelli ressam Muhammed Yalçın'ın tablosu hakkında da Sözcü muhabirine bilgi vererek 'Bunu Muhammet Yalçın adlı çok yetenekli bir genç yaptı. O zamanlar 15 yaşındaydı. Şimdi 20'li yaşlarda. Engelli bir arkadaşımız, zor konuşuyor, sözlerini babası tercüme ediyor. Evinin duvarları, tavanı her yer rengârenk. Çok yetenekli ve gururlu. Babası oğluna iş istemek için Altındağ Belediye başkanına gidiyor. 'Bir bez verelim, masaları silsin' denilince 'Ben ressamım' diyerek kabul etmiyor. Mansur Yavaş'a rica ettim, bu renk cümbüşü içindeki evi satın alıp aileye hediye edecek' ifadelerini kullandı.BALCI KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YALANLADIKılıçdaroğlu açıklamasında engelli ressam Muhammed Yalçın'ın babasının oğlu için Altındağ Belediye Başkanı'ndan iş isteyince 'Bir bez verelim, masaları silsin' ifadelerini kullanıldığını söylemesi üzerine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı bir açıklama yayınlayarak bu iddiaları yalanladı. Balcı resmi Twitter hesabından 'CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine vermiş olduğu röportaja ilişkin açıklamamız...' diyerek açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.İşte Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın o açıklaması:'ASILSIZ İDDİALARDA BULUNMASI HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR''CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün Sözcü gazetesine vermiş olduğu röportajda bizimle ilgili asılsız iddialarda bulunması hepimizi derinden üzmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu, söz konusu röportajda Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşayan engelli kardeşimiz ressam Muhammed Yalçın'ın ailesinin Muhammed için bizden iş istediğini ve bizimle de, 'Bir bez verelim, masaları silsin' cevabını verdiğimizi dile getirmiş.''HERHANGİ BİR YARDIM VE İŞ TALEBİ OLMAMIŞTIR''Muhammed kardeşimizin ailesinin bizden bugüne kadar herhangi bir yardım ve iş talebi olmamıştır.''BİZLERİ TANIYAN HERKES İDDİA EDİLEN İFADEYİ ASLA KULLANMAYACAĞIMIZI BİLİR''Muhammed bizim ve tüm Ankaralıların çok sevdiği, değer verdiği bir kardeşimizdir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bizleri tanıyan herkes iddia edilen ifadeyi asla kullanmayacağımızı bilir.'KILIÇDAROĞLU'NA DÜZELTMESİ İÇİN ÇAĞRI'Bu talihsiz açıklamanın düzeltilmesi için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulunuyoruz.'