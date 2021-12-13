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Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Adana'da Nazik Sancar (28), bir süredir ayrı yaşadıktan sonra dün barıştığı eşi Ömer Sancar (27) tarafından pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Ekleme: 13.12.2021 - 12:32 Güncelleme: 13.12.2021 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Adana'da saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde, bir apartmanın 11'inci katında oturan Nazik ve Ömer Sancar çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

4 EL ATEŞ ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı av tüfeğiyle eşi Nazik Sancar'a 4 el ateş etti.

KENDİNİ İHBAR ETTİ
Saçmaların isabet ettiği talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Eşini vuran Ömer Sancar, olayın ardından polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti.

Şüpheli, olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinci gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı incelemede Nazik Sancar'ın öldüğü belirlendi.



BİR GÜN ÖNCE BARIŞMIŞLAR
Çiftin, bir süredir ayrı yaşadığı ve dün barıştıkları iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi eş Ömer Sancar'ı emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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