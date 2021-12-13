ABD canlı yayınında şoke eden sözler: Milyonlar Biden’ı silahla devirmeye hazır

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı Kongre baskınının yarattığı siyasi gerilim devam ediyor. Joe Biden'ın seçim galibiyetine karşı ayaklanan Donald Trump destekçileri, gerçekleştirdikleri Kongre baskınında 5 kişinin ölümüne neden olmuştu.İsyana teşvikle suçlanan Trump, suçlamalardan aklansa da peş peşe gelen iddialard, olaya dahlinin olduğu söylentileri devam etmişti."30 MİLYON BIDEN'A KARŞI SİLAHLANMAYA HAZIR"Ülkede Trump destekçilerinin yarattığı gerilim devam ederken canlı yayında yaşanan anlar büyük ses getirdi. MSNBC kanalında yayınlanan "Meet The Press" programına katılan siyasi analist John Heilemann, yaptığı açıklamalarda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.Heilemann, büyük bir kitlenin ABD Başkanı Joe Biden'a karşı silahlanmaya hazır olduğunu söyledi.Sunucu Chuck Todd'un sorularını yanıtlayan Heilemann, Trump destekçilerinin bir şiddet hareketine hazırlandığını ifade etti. Yaptığı konuşmada, "Joe Biden'ın gayri meşru olduğunu ve şiddetin onu ortadan kaldırmak ve Trump'ı eski konumuna getirmek için uygun bir araç olduğunu söyleyen yüzde 8, belki de yüzde 12'ye varan oranlar gösteren bir araştırma var. Bu, 20 ila 30 milyon insanı temsil ediyor. 20 ile 30 milyon insanın, Biden'a karşı silahlanmaya hazır olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.Heilemann'ın bu sözleri, "ABD basınının panik havasını körüklediği" eleştirilerini de beraberinde getirdi.