Survivor All Star 2022 Ne Zaman? 2022 Survivor All Star Kadrosu Belli Oldu Mu?

Survivor birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen yarışma programları arasında yer alıyor. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı gibi isimlerin kadroda yer alacağı belirtildikten sonra birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı.

Survivor 2022 All Star için henüz bir tarih belli değil. Survivor'da yer alacak yarışmacılar oldukça merak ediliyordu. Geçen senelerde Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik, Sercan Yıldırım, Ogeday ve birçok isim gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı Survivor kadrosuna son anda iki isim daha katıldığını belirterek kadroların açıklanacağı tarihin ertelendiği belirtildi. Ardından Acun Ilıcalı tarafından 2022 Survivor All Star kadrosuyla ilgili 'Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Survivor All Star 2022 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından yapılan paylaşımlarla belli oldu. İşte ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan isimler;

Adem Kılıççı
Avatar Atakan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Nagehan Karadere
Merve Aydın
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Gökhan Keser
Ogeday
Anıl
Hikmet
Ardahan
Berkan
Yasin Obuz
Gizem Birdan
Berna
Sude
Seda
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı