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Şikayet yağıyor: SMS kabusu bitmeden telefon başladı!

İleti Yönetim Sistemi'nin devreye girmesinin bir yıl ardından istenmeyen ileti sayısı azaldı ancak sorun tam çözülemedi. Sistem farkındalık yaratsa da vatandaş son dönemde firmaların çok fazla telefon araması yapmasından şikayetçi.

Ekleme: 11.12.2021 - 23:58 Güncelleme: 12.12.2021 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Şikayet yağıyor: SMS kabusu bitmeden telefon başladı!İstenmeyen SMS ve e-postaların önünü kesen Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nin (İYS) bir yıldır uygulanmasına karşın, vatandaşın sorunu bitmedi.

Avukat İlker Taner, istenmeyen ileti gönderiminde azalma olduğunu belirterek, 'İYS ile firmalar tarafından ileti gönderimi belirli bir disipline girdi. Getirilen düzenlemeler ve yaptırımlar, ileti gönderen firmalar açısından farkındalık oluşmasını da sağladı. Bu farkındalık vatandaşlarda da oluştu. Ancak İYS, istenmeyen ileti gönderimini tamamen engellemiştir diyemeyiz. Bu teknik olarak da mümkün değil. Halen istenmeyen ileti gönderimi yapılabiliyor' dedi.

NEREYE BAŞVURULUR?

Taner, istenmeyen iletiler konusunda şu bilgileri verdi:

'İYS sistemi, 1 Ocak 2021'de kullanıma açıldı. Öncelikle herkesin https://iys.org.tr/ adresinde yer alan ‘Vatandaş Girişi' butonu ile sisteme girmesini öneriyoruz. Sisteme girdikten sonra telefon numarası veya e - posta adresiyle hangi hizmet sağlayıcılara ticari elektronik ileti gönderimi için onay verildiği kontrol edilebiliyor. Sistemden tek tıkla mesaj izni/arama izni için ayrı ayrı onay verilebiliyor, verilen onaylar reddedilebiliyor. Herkesin periyodik olarak sisteme giriş yapmasını, verdikleri onayları kontrol etmesini öneriyoruz. Böylece geçmiş tarihlerde verilen onaylar geri alınabilir, sisteme yanlış girildiği düşünülen onay tercihi değiştirilebilir. İstenmeyen ileti gönderildiğini düşünen kişiler, İYS öncesinde olduğu gibi, Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilir. Şikayet e - devlet veya İYS üzerinden de yapılabilir.'

CEZASI 14 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

DPC Kişisel Veri Yönetimi Şirketi CEO'su Avukat Sefa Karcıoğlu, şunları söyledi: İYS'nin devreye girmesiyle ticari elektronik iletilerde bir azalma var. Ama halen çoğu insan hiç tanımadığı, yıllar önce alışveriş yaptığı veya istemediği işletmelerden SMS, e - posta, telefon alıyor. İzinleri tekrar düzenlemek gerekiyor. Onay alınmaksızın ileti gönderilmesi veya iletinin onaya uygun olmaması durumunda 2022 itibari ile 2 bin 820 TL'den 14 bin 138 TL'ye kadar ceza uygulanacak. Birden fazla kişiye hukuka aykırı ileti gönderilirse ceza 10 kata kadar artırılacak.

'SİSTEM İSTENEN FAYDAYI VERMEDİ, TÜKETİCİ BIKTI'

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, şunları söyledi:

'İYS konusunda kamuoyunda ciddi bir bilgilenme yapılamadı. Sistem istenen faydayı şu ana kadar veremedi. Halen istenmeyen mesajlar, e - postalar artarak devam ediyor. Tüketici bıkmış durumda. Bize ulaşanlara sistemi anlatıyoruz ancak ulaşamayan ya da bilmeyen binlerce vatandaşımız rahatsız edici uygulamaya maruz kalıyor. Firmaların rahatsız edici aramaları yönünde şikayetler artıyor. İYS sisteminin nasıl kullanılacağı konusunda tüketici bilgilendirilmeli.'
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