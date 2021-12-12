Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Sicilya'nın Ravanusa kasabasında doğal gaz patlaması nedeniyle 4 katlı bir bina çöktü.Olay yerine gelen ekipler bebek bekleyen genç bir çift de dahil olmak üzere enkaz altına kalanlar için arama kurtarma çalışmalar başlattı.Arama kurtmarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor.Patlama şehir merkezinde bulunan 3 binanın daha çökmesine neden olurken, 3 bina da ağır hasar aldı.Halen 12 kişinin kayıp olduğu enkazda en az bir kişinin öldüğü biliniyor. Enkazda 2 de çocuk olduğu düşünülüyor.Yetkililer gaz sızıntısının endişe verici olduğunu belirtti. Patlamayı tetikleyen şeyin bir asansör olduğu düşünülüyor. Uzmanlar olası patlamaları engellemek için sızıntıyı araştırmaya başladı.