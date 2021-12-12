Para için bir günde 10 doz korona aşısı oldu!

Ülkede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adı açıklanmayan bir adam, başka insanlar yerine korona aşısı yaptırdı. Adamın günde 10 doz aşı olduğu iddia edildi.Bunun için para aldığı söylenen adam hakkında konuşan Kovid-19 Aşı ve Bağışıklama Programı Yöneticisi Astrid Koorneeff, "Bu durumdan ötürü büyük bir endişe duyuyoruz" dedi.Böylece ülkedeki kirli oyun da ortaya çıktı. Aşı olmak istemeyen ancak aşı pasaportu olmadığı için ülkeden çıkamayan kişiler bu yolla istediklerini elde ediyor.Yetkililer durumu 'bencillik' olarak nitelendirdi. Adamın aynı gün içinde şehir merkezinin farklı noktalarında nasıl aşı yaptırdığı ise ayrı bir merak konusu.Bu kadar çok dozda aşı yaptırmanın ise zararları merak edilirken, uzman bir doktor fazla doz aşının kişiye büyük bir sağlık riski oluşturmayacağını, ancak vücudun bağışıklığına zarar gelebileceğini belirtti. Aynı zamanda kişi birkaç gün halsizlik ev ağrı da yaşayabilir. Ancak bu durumun sürekli devam etmesi halinde ateş, baş ve kas ağrısı gibi daha yoğun şikayetler görülebilir.Uzman, daha önce hatalar nedeniyle beş doz aşı yapılan kişilerin olduğunu ancak uzun vadeli sağlık sorunlarının bulunmadığını belirtti. Yine de ülkede, böylesine çirkin bir eylem yaparan fazladan doz alan kişilerin acil olarak sağlık kuruluşlarına müraacat etmeleri konusunda uyarı yapıldı.