Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine yanıt: Neden kendi belediyelerinizde hayata geçirmiyorsunuz?

Vatandaşımıza ulaşmak için polisimizin, jandarmamızın, gönüllülerimizin, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatlarımızın, Adana'daki teşkilatımızın gayretleri, aslında insan odaklı bir direnci büyük krizler karşısında nasıl üretebildiğimiz görüldü. Birçok alanda, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki gelişimini sağlayacak önemli işlere pandemi döneminde bile imza atılmaya devam edildi.' ifadelerini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı'nın birçok açılış gerçekleştirdiğini, birçok hizmete imza attığını aktardı.Çelik, 'Bu sürede Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması, sınırımızda kurulmak istenen terör devletine müsaade edilmemesi, aynı şekilde Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Karabağ'ın işgalinin sona erdirilmesi için verdiği mücadeleye katkıda bulunulması gibi aslında dünya ve siyaset tarihine geçecek destansı işlere de imza atıldı. Bütün bunlar millet ve insan odaklı siyasetin getirileri olarak önümüze geldi. Karşımızdaki muhalefetin hiçbir siyasi programının olmadığı, Türkiye'yi yönetmek, siyaset inşa etmek, vatandaş odaklı bir siyaset bilincini inşa etmekle ilgili hiçbir hazırlığının olmadığı da görüldü.' şeklinde konuştu.- CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesiÇelik, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ile AK Parti ve Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden ilerlemeye çalıştığını belirtti.Çelik, şöyle konuştu:'Bütün bunları yaparken bakıyorsunuz çoğu kez Tayyip Erdoğan karşıtlığını milli irade karşıtlığına dönüştürüyorlar. Vatandaşımızın oyuyla seçilmiş büyük bir meşruiyetle görev yapan, dirayetle ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'mıza karşı gayrimeşru bir alanda durarak bir yıkım siyaseti üretmeye çalışıyorlar. Peki bu yıkım siyasetini yürütürken altına koydukları ne? Örneğin sınırımızda bir terör devleti kurulmasın diye Irak'ta, Suriye'de güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlara bir tezkere gerektiği zaman bu operasyonların devamı için bu operasyonlara karşı çıkıyorlar. Bu tezkereye 'evet' demiyorlar. Bunu da yüksek sesle söylüyorlar. Ondan sonra da tutup terörle mücadele için Kandil'i yıkmaktan bahsediyorlar. Terörle mücadeleye destek vermeyen, terörle mücadelenin güçlenmesi için ortaya çıkan tezkereye destek vermeyenlerin, bu tavrın yanına Kandil'i yıkmaktan bahsetmeyi koyması, başlı başına ömür boyu üzerlerine yapışacak bir çelişkidir. Eğer o tezkereler, o operasyonlar olmasaydı sınırımızda bir takım terör devletçikleri, fiili yapılanmalar ortaya çıkacaktı.'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini vadetmesine değinen Çelik, şunları kaydetti:'Bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de birçok yerde belediyeler sizde. O zaman Şanlıurfa için vadettiğiniz bu uygulamayı neden hemen hayata geçirmiyorsunuz? Ya da bu uygulamayı önce hayata geçirip, daha sonra Şanlıurfa'ya niye vadetmiyorsunuz? İşte bu siyasete kimsenin güvenmesi mümkün değil. Bu, gerçek olmayan, hiçbir sahiciliği olmayan, hiçbir hakikat kırıntısı barındırmayan bir siyaset. Böyle bir uygulama yapsalardı şu an kendilerinde olan büyükşehirlerde, ondan sonra Şanlıurfa'da bunu vadetselerdi bir tutarlılık olurdu. Ya da Şanlıurfa'da vadettikten sonra hemen İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da diğer belediyelerin olduğu yerlerde hayata geçirselerdi, bir tutarlılık olurdu. Ama bunu yapmıyorlar. O zaman Şanlıurfalı kardeşlerimize ve bütün Türkiye'ye doğru olmayan bir şey söylemiş oluyorsunuz. Sözünüzle uygulamanız arasındaki ağır çelişkinin giderilmesi mümkün olmuyor.'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, 'Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi.Çelik, bunlar üst üste konulduğunda ülkenin geleceği, yönetilmesi, gençlerin gelecek hayallerinin hayata geçmesi için ortaya koyulan bir siyaset, düşünülen bir vizyon olmadığının görüldüğünü bildirdi.'Sık sık sizlere hitap eden videolar yayınlıyorlar.' diyen Çelik, videolarda vadedilen şeyin, Cumhurbaşkanı yönetiminde yıllar önce hayata geçmiş şeyler olduğunu aktardı.Çelik, şöyle devam etti:'Bugün dünyadaki en önemli gençlik siyasetlerinden bir tanesini bütün kapasitesiyle iktidarlarımız döneminde ortaya koyduk ve koymaya da devam ediyoruz. Türkiye, AK Parti'nin iktidara geldiği yıllardaki Türkiye değil. Türkiye bugün kapasitesiyle, dünyanın çeşitli yerlerindeki varlığıyla, çok boyutlu dış politikasıyla, içerde hayata geçirdiği projelerle, alt yapısıyla ilgili olarak bitirdiği büyük projelerle müthiş bir gelişim kaydetti ve bu gelişimin üzerine yeni başarıların koyulması için de önümüzdeki zaman diliminde çok daha iyi siyasetlerin, çok daha iyi projelerin hayata geçeceğine hiçbir kuşku yok.''AK Parti açısından milli irade ve meşruiyet bir kırmızı çizgidir'Çelik, muhalefetin, son bütçe görüşmelerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından başka bir şey vadetmediğini dile getirdi.'AK Parti açısından milli irade ve meşruiyet bir kırmızı çizgidir. Milli iradeye ve milli iradenin meşruiyetine yapılan bu saldırıların hiçbirine geçit vermeyiz, müsaade etmeyiz. Şimdiye kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da mücadele ederiz. Dün demokrasiye karşı başka kavramları kullanarak vesayet üretmeye çalışanların bugün daha kurnaz, daha hilekar bir biçimde demokrasiden bahsederek başka türlü bir vesayet üretmeye çalıştığını, demokrasinin içeriğini çalarak demokrasi söylemiyle başka türlü bir vesayet üretmeye çalıştığını, böylece millete ait olan gerçek demokrasiyi, gerçek demokratik iradeyi, başka türlü gasp etmeye çalıştığını da görüyoruz.' ifadelerini kullanan Çelik, bu milletin cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıkmak için çok büyük bedeller ödediğini bildirdi.Çelik, 'Bir başbakanı, bakanlarımızı şehit verdik. Dolayısıyla demokrasinin sadece söylemine değil, onun içeriğine dair de bu ödenen büyük bedeller AK Parti döneminde de devam etti. Büyük bir gayretle, disiplinle, büyük bir mücadeleyle bugünlere geldik. Birisi çıkıyor, sahiden demokrasimizin güçlenmesi için bir katkı veriyorsa buna teşekkür edilir. Ama daha kurnaz, daha hilekar bir biçimde demokrasimizi çalmak için yeni oyunlar üretiyorlarsa da biz bunları görecek tecrübeye, kabiliyete ve bütün bunlarla mücadele edecek güce sahibiz. Bunu sizlerle yapacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin daha parlak bir geleceğe sahip olması için hep beraber çalışmaya, mücadele etmeye, bu yolu yürümeye devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.Çelik, programda gençlerin gitar eşliğinde seslendirdiği 'Mihriban' şarkısına eşlik etti.Daha sonra program basına kapalı devam etti.