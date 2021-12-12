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Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu için son tahminleri yayınladı ve birçok nokta için uyarılarını yineledi. Bazı iller için çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğinden sel uyarısı yapılırken gece saatlerinden itibaren Marmara'da birçok noktada Kuzey Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu uyarıları...

Ekleme: 12.12.2021 - 15:26 Güncelleme: 12.12.2021 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğinden sel uyarısı yaptı. Gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNİ: KUVVETLİ GELİYOR

Yağışların, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul'un batısı), Kuzey Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



3 İLE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE HAVA DURUMU UYARISI

Yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Edinilen son dakika bilgisine göre Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

FIRTINA DA OLACAK: ÇATI UÇMASI İLE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE KARŞI DİKKAT

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Bugün Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul (öğleden sonra), Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa yağışlı. İzmir'in kuzeyi ile Çanakkale de kuvvetli. Batıda güneyli kuvvetli rüzgarlar var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde devam ediyor.



FIRTINA DA OLACAK: ÇATI UÇMASI İLE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE KARŞI DİKKAT

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Bugün Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul (öğleden sonra), Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa yağışlı. İzmir'in kuzeyi ile Çanakkale de kuvvetli. Batıda güneyli kuvvetli rüzgarlar var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde devam ediyor.

Bazı illerimizde yapılan uyarılar ve beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara hava durumu: Parçalı bulutlu 15
İstanbul hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16
İzmir hav durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19
Adana hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya hava durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır hava durumu: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14


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