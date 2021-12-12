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Melih Gökçek'kendisini FETÖ'cü olmakla suçlayanlara cevap verdi: Şerefsizlik, alçaklık ve hainliktir

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programında önemli açıklamalarda bulundu. Gökçek kendisini FETÖ'cü olmakla suçlayanlara tepki gösterdi.

Melih Gökçek'kendisini FETÖ'cü olmakla suçlayanlara cevap verdi: Şerefsizlik, alçaklık ve hainliktir
Ekleme: 12.12.2021 - 15:37 Güncelleme: 12.12.2021 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Melih Gökçek'kendisini FETÖ'cü olmakla suçlayanlara cevap verdi: Şerefsizlik, alçaklık ve hainliktir
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programında önemli açıklamalar yaptı.

Melih Gökçek, kendisine FETÖ'cü diyenlere tepki gösterdi.

15 Temmuz gecesi Twitter'ı açtıranın kendisi olduğunu belirten Melih Gökçek, 'Beni Fetöcülükle itham etmek şerefsizlik, alçaklık ve hainliktir. Eğer bugün 15 Temmuz da darbe olmadıysa birinci ana nedeni Başkan Erdoğan'dır ama onun haricinde 5 kişi saysan Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek vardır. O gece Twitter'ı açtıran benim'' dedi.

15 Temmuz başarılı olsaydı infaz edileceğini açıklayan Gökçek, ''Bu listeyi kendi el yazısıyla yazan Albay müebbete mahkum oldu. İlk toplanacak 4 kişiden biri Melih Gökçek yazıyor alacaklar ve infaz edilecekler arasındayım adi herifler beni fetöcülükle suçluyorlar.'' ifadelerini kullandı.


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