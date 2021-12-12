MEB 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak ! MEB Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?



MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımları Ne Zaman?



MEB Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda 9 sözleşmeli personel alımı yapılacağının bildirilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu sebeple en çok aratılan konular arasındavenelerdir sorusu yer alıyor. MEB’in 9 sözleşmeli bilişim personeli alacağı internet sitesinden ilan edildi. Bu sebeple birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 9 sözleşmeli personel alımının şartlarını da açıkladı. Bu sebeple iş arayan ve ilana başvurmak isteyen vatandaşlarkonusunda sık sık araştırıyor. Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.MEB tarafından ilan edilen bilişim personeli alımı ilanı birçok vatandaşın ilgisini çekti. Konu hakkında araştırma yapmaya başlayan kişilerin en merak ettiği konu isesorusudur. 9 kişinin alınacağının belirtilmesiyle beraber birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İlanda belirtilenlere göre internet üzerinden yapılan başvurular 20 Aralık’ta başlayacak ve 24 Aralık’ta sona erecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ise 4 Ocak 2022 günü açıklanacak. Sözlü sınavların ise 14-22 Ocak tarihlerinde yapılması bekleniyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli 9 personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından konu hakkında birçok kişi araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilenler arasında ise başvuru tarihleri veyer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi ilanın yayınlanmasının ardından konu hakkındaki çalışmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru şartları ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;“Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca; 2020 ve 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP 3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 11 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”