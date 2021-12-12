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Mardin'de petrol keşfi coşkusu! 'İnşallah ülkemize çok faydası olur'

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Türkiye-Suriye sınırında gerçekleştirdiği ağır petrol keşfi, Mardin'de sevinçle karşılandı. İkiztepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Latif Yenigün, "Bu çalışmalardan memnunuz, devamını istiyoruz" derken, Vatandaşlardan Hakkı Yenigün, "Bu topraklarımızın hem üstü hem altı zengin. Bereketli topraklarımız var. İnşallah ülkemize çok faydası olur" diye konuştu.

Mardin'de petrol keşfi coşkusu! 'İnşallah ülkemize çok faydası olur'
Ekleme: 12.12.2021 - 16:50 Güncelleme: 12.12.2021 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Mardin'de petrol keşfi coşkusu! 'İnşallah ülkemize çok faydası olur'
TPAO'nun, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda Suriye sınırına yaklaşık 3,5 kilometre mesafede yer alan Günyurdu-1 kuyusunda 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucunda 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede ağır petrol keşfinin ardından 9 Aralık'ta başlayan üretim testleri devam ediyor.

PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Petrol bulunan kuyunun yakınındaki kırsal İkiztepe Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Latif Yenigün, AA muhabirine, yıllardır bölgede petrol arama çalışmalarının sürdüğünü, son yıllarda ise çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Yenigün, çalışmalardan sonuç alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Araziye kuyu kazdılar, sordum nasıldır diye, iyi petrol çıktığını söylediler. Buna biz de sevindik. Petrolün çıkışı bizi sevindirdi. Ülkemiz kazanınca biz de kazanıyoruz. Bu çalışmalardan memnunuz, devamını da istiyoruz. Daha fazla petrol sahası, kuyular açılırsa çok memnun oluruz." dedi.



"TOPRAKLARIMIZIN HEM ÜSTÜ HEM ALTI ZENGİN"

Tekir mezrasında yaşayan gençlerden Hakkı Yenigün, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuduğunu belirterek, hafta sonu geldiği babaevinde sevinçli haberi aldığını söyledi.

Bölgede petrol keşfedilmesine çok sevindiğini anlatan Yenigün, "Köylülere destek, gençlere iş sahalarının açılmasını ümit ediyoruz. 10 yıldır buraya görevliler geliyor ve araştırıyor. Burada petrol olduğu biliniyor. Uzun süren çalışmalardan sonra bu yıl çıkmaya başladı. Çıktığını duyunca da sevindik. Burası verimli topraklar, daha fazla da çıkar. Bu petrollerin bulunmasını isteriz. Bu topraklarımızın hem üstü hem altı zengin. Bereketli topraklarımız var. İnşallah ülkemize çok faydası olur." diye konuştu.

'İNŞALLAH ÜLKEMİZE ÇOK FAYDASI OLUR'

Günyurdu köyü sakinlerinden Mehmet Çetin ise TPAO'nun yaptığı paylaşımla bölgede petrol bulunduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Çetin, "Çok sevindik. İnşallah ilçemize, memleketimize çok faydası olur. Petrol fiyatları pahalanmıştı, inşallah buna yansıması olur. Bizim köyün karşısında, Suriye'de 20-30 kuyudan petrol çıkarıyorlar. Bizim burada da bulundu. Artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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Mardin'de petrol keşfi coşkusu! 'İnşallah ülkemize çok faydası olur'
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