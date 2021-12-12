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Kovid-19'un yeni varyantının ana semptomu belli oldu! İşte Omicron varyantı belirtileri...

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün yeni varyantlar ile birlikte daha hızlı yayıldığı ancak hafif bir hastalık seyri gösterdiği ortaya çıktı. Ayrıca Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının ana semptomu saptandı. Omicron varyantı belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Kovid-19'un yeni varyantının ana semptomu belli oldu! İşte Omicron varyantı belirtileri...
Ekleme: 12.12.2021 - 17:13 Güncelleme: 12.12.2021 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Kovid-19'un yeni varyantının ana semptomu belli oldu! İşte Omicron varyantı belirtileri...
Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının daha hızlı bulaştığı ancak daha hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. İngiltere'den yapılan bir açıklamada Omicron'un daha bulaşıcı olduğuna dair verilerin bulunduğu ancak hastalığın seyrinin ağır geçmediği belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de de 6 Omicron vakasının tespit edildiği ifade edilirken yeni varyantın ana semptomu saptandı. ABD'li araştırmacılar Omicron varyantının kilit semptomunu açıkladı. İşte Omicron varyantı belirtileri...

DİĞER VARYANTLARDAN GÜÇLÜ DEĞİL!

Araştırmacılar, aşıların oluşturduğu antikorların yeni varyantlara karşı etkisinde "büyük bir düşüş" olduğunu söylüyor. Ancak AFP haber ajansına konuşan WHO acil durum direktörü Mike Ryan ise, Omicron'un halihazırda kullanılan aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi:

"ETKİLİ OLDUĞUNU KANITLAYAN AŞILARIMIZ VAR"

"Bugüne kadar bütün varyantlara karşı, hastaneye yatışlar ve ölümlerdeki azalma göz önüne alındığında etkili olduğunu kanıtlamış çok güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmayacağını varsaymak için hiçbir gerekçemiz yok."

"BİR FARK VARSA O DA..."

İlk verilere göre Omicron varyantının insanları Delta ve diğer varyantlardan daha fazla hasta etmediğini hatırlatan Dr. Ryan, "Bir fark varsa, o da semptomların daha hafif olduğudur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de 6 vakanın tspit edildiği duyurulan Omicron varyantı ile ilgili araştırmalar devam ediyor.



ANA SEMPTOMU BELLİ OLDU

ABD'de yapılan araştırmada Omciron varyantının ana semptomu belli oldu.

EN YAYGIN SEMPTOM

Bilim insanları Omicron varyantına yakalanan kişilerin yaygın olarak boğaz kaşıntısı ve ona eşlik eden öksürük şikayetinde bulunduğunu ifade etti.

Omicron varyantı nedeniyle çok az kişinin hastaneye yattığını belirten bilim insanları varyantın hızlı yayıldığını ifade etti.

Raporda omicron varyantına yakalananların yüzde 89'unun öksürük şikayeti yaşadığı belirtildi.

SON DAKİKA | ANA SEMPTOM: ÖKSÜRÜK

Omicron varyantının ana semptomunun 'öksürük' olduğu açıklandı.

Ayrıca Omicron varyantının aşılı kişilerde aşısızlara oranla daha hafif seyrettiği belirtildi.

RAPORA GÖRE EN YAYGIN ÜÇ SEMPTOM!

Öksürük (yüzde 89)

Yorgunluk (yüzde 65)

Boğazda tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59)

LİSTENİN EN ALTINDA YER ALAN BELİRTİLER...

Nefes darlığı (yüzde 16),

ishal (yüzde 11)

tat veya koku kaybı (yüzde 8)



Kovid-19'un yeni varyantının ana semptomu belli oldu! İşte Omicron varyantı belirtileri...
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