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İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi

ş bilmez İBB’nin İstanbul’unda iki ayrı noktada yaşanan olayların başrolünde yine İETT var. Esenyurt’ta seyir halindeki İETT otobüsü bir anda alev alırken Bahçeşehir’de de 3 İETT otobüsü İBB’nin harfiyat çalışması yüzünden kaza yaptı.

İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
Ekleme: 12.12.2021 - 11:52 Güncelleme: 12.12.2021 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TP 7992 plakalı İETT otobüsünün sağ arka lastiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durağa yaklaşan otobüsten duman ve koku gelmesi üzerine yolcular durumu şoföre bildirdi. Şoför, otobüsü durağa çekerek yolcuları tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, müdahale sırasında bulvar bir süre tek yönden trafiğe kapatıldı.

Otobüsteki bir yolcu, ilk başta araçta koku oluştuğunu, bunu balatanın yanması zannettiklerini ancak dumanı gören yolcuların uyarması üzerine şoförün aracı kenara çektiğini söyledi.



AYNI MANZARA BAHÇEŞEHİR'DE
İş bilmez CHP'li İBB'nin Ispartakule - Bahçeşehir yolundaki harfiyat çalışması nedeniyle topraktan kayganlaşan ve bakımsızlıktan rampayı çıkamayan İETT otobüsleri aynı noktada birikerek kaza yaptı.



İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
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