İBB'nin PKK kadrosu part 2! Bakalım Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun buna ne diyecek! 26 Kasım’da örgüte eleman kazandıran kadını...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı. Buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne demiş sayın bakan? 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 575 kişi çalışıyor' dedi. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım Terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak sonuçta. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil" dedi.O İSİMLERE ULAŞILDIBakan Soylu'nun terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından o isimlere ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinin PKK dağ kadrosunun şubesi gibi kullanıldığı tespit edildi. Burada çalışan Ömer K.'nin dağ kadrosuna 2013'de katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi.Aynı şirkette çalışan Mustafa K., İSPER'de çalışan Serbun Yurtsever gibi 7 isminde PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Haberin ardından İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya üzerinden, "'İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.26 KASIM'DA GÖZALTINA ALINMIŞBelediye sözcüsünün haberinin olmadığı İBB'ye PKK kadrosundan alınan yeni isimlere ulaşıldı. İBB Başkanı İmamoğlu ve Sözcüsünün haberinin olmadığı belediyenin iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim şirketi çalışanı Sevtap A.'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunmasının ifade ve teşhislerle belirlenmesinin ardından 26 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı.Yine İSPER İstanbul Personel Yönetim Şirketi çalışanlarından Melikşah K.'nın PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten isimlerden olduğu, iki kez gözaltına alındığı, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketi çalışanlarından Eyyüp Ç.'nin ise PKK'nın dağ kadrosundan olan elemanlarına yardım ve yataklık eden isimlerden olup 31 Temmuz 2017 ve 13 Eylül 2019 tarihleri arasında cezaevine kaldığı öğrenildi.İBB'NİN PEYZAJ ŞİRKETİNDE PKK'NIN YÖNETİCİSİ VARYine İBB'nin Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri San. Tic. A.Ş'de çalışan Veysi A.'nın PKK/KCK terör örgütünün Siyasal Alan yapılanmasına üst düzey yönetici yetiştirmek maksadı ile Siyaset Akademileri adı altında örgütsel eğitimlere katıldığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, İBB'nin iştiraki İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de Halkla İlişkiler Görevlisi olarak çalışan Turan A.'nın geçmiş dönemlerde terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, terör örgütü propagandasından 3 ayrı defa adli işlem gördüğü öğrenildi.