HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler

HDP'nin İstanbul'da düzenlediği dördüncü olağan kongrede skandal görüntüler ortaya çıktı. HDP'liler eli kanlı terör örgütünün başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp, PKK marşı okuyarak ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkilerin odağında oldu.

HDP İstanbul İl Örügütü 4. Olağan Kongresi'ni Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kongreye HDP Eş Geneş Başkanı Mithat Sancar, HDP'li vekiller ve parti üyeleri katılırken, kongrede skandal bir olay yaşandı.Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılırken, PKK marşı okuyup ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkinin odağında oldu.