Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyasına güven mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul’daki zirvede iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomik modeli anlattı. Bakan Nebati ve iş dünyası temsilcileri ile istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda katılımcı bir anlayış ile hareket edileceğinin altı çizildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün İstanbul'da iş dünyası temsilcilerine 'yeni ekonomik modeli' anlattı. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası da beklentilerini ve sorunlarını dile getirdi.KİMLER KATILDI?Toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş insanları ve banka genel müdürleri katıldı.Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın da olduğu çok sayıda iş insanı da hazır bulundu.KATILIMCI ANLAYIŞBakan Nebati ve iş dünyası temsilcileri ile istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda katılımcı bir anlayış ile hareket edileceğinin altı çizildi. Edinilen bilgilere göre, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi. Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.DESTEĞİMİZ HER ALANDA SÜRECEKTürkiye'nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler veren Bakan Nureddin Nebati, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi. Nebati, serbest piyasadan geri adım atmanın asla söz konusu olmadığının altını çizerken, devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceğini söyledi. İş dünyası temsilcilerine tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerin görüş ve sorunlarını dinledi.