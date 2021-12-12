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CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar

CHP'nin yönettiği belediyelerde, olası büyük depreme hazırlık için ayrılan 'Gecekondu Fonu' ya amacı dışında kullanıldı ya da özel hesaplara aktarıldı. Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun Atakum gibi kentlerde, hazine tarafından gönderilen yaklaşık 60 milyon TL'nin nereye harcandığı bilinmiyor.

CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar
Ekleme: 12.12.2021 - 09:06 Güncelleme: 12.12.2021 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar
Sayıştay'ın belediyelere ilişkin denetim raporu, acı gerçeği ortaya çıkardı. CHP'nin yönettiği belediyelerde; gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılması gereken paraların amaçları dışında harcandığı Sayıştay tarafından somut örneklerle gözler önüne serildi.

'Gecekondu Fonu'ndaki tutarların belediye tarafından istenilen bir yere harcanmasının mümkün olmamasına rağmen milyonlarca lira, belediyenin giderlerine gitti.

SAYIŞTAY KAYIT ALTINA ALDI
Sayıştay Başkanlığı'nın açıkladığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda şok tespitler yer aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fonda yer alan 53 milyon 458 bin 820 TL'yi başka amaçlar için kullandığı Sayıştay müfettişleri tarafından kayıt alına alındı.

Raporda "2020 yılı içerisinde toplam 53.458.820,75 TL aktarıldığı ve muhtelif mal ve hizmet alımları için mevzuata aykırı harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



KURUŞUNA KADAR ARAŞTIRILDI
Geçen yıl gecekondu fonu olarak ayrılan milyonlarca lirayı 'mevzuata aykırı olarak' harcayan Adana'nın Seyhan Belediyesi, bu yıl da aynı yönteme başvurdu. Denetçiler; Seyhan Belediyesi'nin gecekondu fonunda olması gereken 2 milyon 624 bin 422,69 TL'nin amacı dışında kullanıldığını belirledi.

AMACINA UYGUN HARCANMADI
Sayıştay denetçilerinin Samsun'un Atakum Belediyesi'nde yaptığı denetimlerde, hazineye ait taşınmazların satışından fona aktarım yapılmadığı tespit edildi.

Toplamda 553 bin 414,87 TL, gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılmadı. İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik denetimde de hazine tarafından gönderilen 392 bin TL'nin amacına uygun harcanmadığı belirtildi.



FARKLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ
Bornova Belediyesi ise fonda toplanması gereken paraların bir kısmını vadeli bir hesapta, kalan kısmını vadesiz başka bir hesapta tuttu. Sayıştay yaptığı incelemede şunları kaydetti: "Belediyenin, Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadesiz hesapta 53.451,25 TL bulunduğu görülmüştür.

Ayrıca Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadeli hesapta tahakkuk eden toplam 75.605,49 TL faizin ise belediyenin başka bir banka hesabına aktarıldığı görülmüştür."


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