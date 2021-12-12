Bilim insanları, 3 terabaytlık yeni UFO verisi yayınlayacak

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.Bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu ve belgelerin gizli olduğunu savunan Pentagon, ilk başlarda bilgi vermese de ardından tüm görüntüleri halka açmıştı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguları, 6 aylık periyotlar halinde yayınlıyor. Ancak bilim insanları, çok daha fazla verinin yayınlanacağını söylüyor.3 TERABAYTLIK DEV UFO VERİSİUFO araştırmacısı Ryan Sprague, UFO'ları veya UAP'leri (hükümetin ifade ettiği şekliyle tanımlanamayan hava olayları) araştırmaktan sorumlu bir kuruluş olan UAPx'in, 2022 başlarında 3 terabayt boyutundaki yeni verileri kamuya açıklayacağını duyurdu.Söz konusu veriler, çok sayıda FLIR kameradan alınan 600 saatten fazla kızılötesi videodan oluşuyor.Sprague, bu verilerin analizinin halka açıklanmadan önce hala incelenmekte olan önemli sayıda anormal nesne ve fenomeni ortaya çıkardığını ekledi.Devlet kurumları, bir süredir UFO'lar konusunda ciddi adımlar atmaya başladı. Haziran 2021'de Meclis İstihbarat Komitesi üyeleri, bazı milletvekillerinin ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirdiği UFO'ları tartışmak için FBI ve ABD Donanması yetkilileriyle gizlice görüştü.Ayrıca, yine o dönemde ABD hükümeti şimdiye kadarki ilk UFO/UAP raporunu yayınladı.Kasım 2021'de Savunma Bakanlığı, kısıtlı hava sahasında uçan UFO'ları tespit etmek ve belirlemek için yeni bir görev gücü kurdu.Ancak tüm bu adımlar, henüz uzaylıların varlığına dair kesin bir kanıt sağlamadı.Yeni yayınlanacak olan 3 terabayt boyutundaki UAPx verileri, söz konusu kanıtları bilim insanlarına sunabilir.