  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bilim insanları, 3 terabaytlık yeni UFO verisi yayınlayacak

Bilim insanları, 2022'de 3 terabaytlık yeni UFO verisi yayınlayacaklarını ve bu verilerde toplam 600 saatlik video kaydının da olacağını duyurdu.

Ekleme: 12.12.2021 - 14:50 Güncelleme: 12.12.2021 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Bilim insanları, 3 terabaytlık yeni UFO verisi yayınlayacakYıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.

Bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu ve belgelerin gizli olduğunu savunan Pentagon, ilk başlarda bilgi vermese de ardından tüm görüntüleri halka açmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguları, 6 aylık periyotlar halinde yayınlıyor. Ancak bilim insanları, çok daha fazla verinin yayınlanacağını söylüyor.

3 TERABAYTLIK DEV UFO VERİSİ
UFO araştırmacısı Ryan Sprague, UFO'ları veya UAP'leri (hükümetin ifade ettiği şekliyle tanımlanamayan hava olayları) araştırmaktan sorumlu bir kuruluş olan UAPx'in, 2022 başlarında 3 terabayt boyutundaki yeni verileri kamuya açıklayacağını duyurdu.

Söz konusu veriler, çok sayıda FLIR kameradan alınan 600 saatten fazla kızılötesi videodan oluşuyor.

Sprague, bu verilerin analizinin halka açıklanmadan önce hala incelenmekte olan önemli sayıda anormal nesne ve fenomeni ortaya çıkardığını ekledi.

Devlet kurumları, bir süredir UFO'lar konusunda ciddi adımlar atmaya başladı. Haziran 2021'de Meclis İstihbarat Komitesi üyeleri, bazı milletvekillerinin ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirdiği UFO'ları tartışmak için FBI ve ABD Donanması yetkilileriyle gizlice görüştü.

Ayrıca, yine o dönemde ABD hükümeti şimdiye kadarki ilk UFO/UAP raporunu yayınladı.

Kasım 2021'de Savunma Bakanlığı, kısıtlı hava sahasında uçan UFO'ları tespit etmek ve belirlemek için yeni bir görev gücü kurdu.

Ancak tüm bu adımlar, henüz uzaylıların varlığına dair kesin bir kanıt sağlamadı.Yeni yayınlanacak olan 3 terabayt boyutundaki UAPx verileri, söz konusu kanıtları bilim insanlarına sunabilir.


Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünyanın en önemli firmalarıyla görüşüyoruz
İBB'nin PKK kadrosu part 2! Bakalım Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun buna ne diyecek! 26 Kasım’da örgüte eleman kazandıran kadını...
Kur operasyonu sonrası hortlayan Ahmet Necdet Sezer CHP etkinliğinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dibinden ayrılmıyor
İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun CIA bağlantılı daire başkanı Yavuz Saltık'ın FETÖ'cü Ahmet Altan'la dostluğu
Asgari ücret 2022 için son viraja girildi! Bu ayrıntılara dikkat: Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?
İşkenceye 3 yıl direnen genç: Dünyaya Esed zulmünü anlatıyor
Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: 'Bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz
Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyasına güven mesajı
CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar
Uğur Şahin'den Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklama: Güvendeyiz diyemem ama...
İşverenler dikkat! e- Tebligat başvuru süresi uzatıldı
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu
Bakan Koca'dan Omicron açıklaması
Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi